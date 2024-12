Smír zavládl v největší evropské automobilce. Vedení Volkswagenu a odboráři dospěli po jednáních trvajících více než 70 hodin ke kompromisní dohodě. Odborný časopis Automobilwoche ji charakterizuje jako „Weihnachtswunder“, tedy vánoční zázrak.

Jde o rozsáhlý úsporný program, největší v dějinách Volkswagenu. Přitom není tak radikální a drastický, jak si ho představovalo vedení, jež bylo pod silným tlakem rodinného rakousko-německého klanu Porsche–Pïech. Ten drží přes svůj holding Porsche SE ve Volkswagenu 53,3 procenta hlasovacích práv.

„Žádná továrna nebude uzavřena, nikdo nedostane výpověď z provozních důvodů a dosáhli jsme dlouhodobě platné mzdové dohody,“ prohlásila Daniela Cavallová, šéfka podnikové odborové rady. Podle generálního ředitele a předsedy představenstva VW Olivera Blumeho je dohoda důležitý signál pro slibnou budoucnost hlavní koncernové značky.

Pro zhruba 130 tisíc zaměstnanců Volkswagenu v Německu, na které se vztahuje kolektivní smlouva, je nejdůležitější, že mají svá místa jistá do konce roku 2029. Původně to bylo tak, že management toto ustanovení kolektivní smlouvy začátkem letošního září vypověděl.

Přesto koncern personálně zeštíhlí, což se v prvé řadě týká jeho kmenové značky „VW osobní vozy“. Do konce tohoto desetiletí by u ní mělo zaniknout kolem 35 tisíc pracovních míst, ale nikoli cestou výpovědí „z provozních důvodů“, nýbrž „sociálně únosným způsobem“. Místo zaměstnanců odcházejících do důchodu, včetně předčasného, většinou nebudou na uvolněné pozice přijímáni noví pracovníci.

Odboráři museli rovněž ustoupit. Zaměstnanci se v následujících letech, asi do roku 2028, zřeknou části svých mimořádných bonusů dosud vyplácených jako podíl na zisku vždy v květnu a listopadu. Sníží se také počet učňů, kteří následně dostanou stálou pracovní smlouvu, a budou omezeny výrobní kapacity v pěti německých továrnách. To vše je pro odboráře stále přijatelnější než zrušení továren a zánik zhruba 55 tisíc pracovních míst, jak prosazovalo koncernové vedení.

Výrobní kapacity v Německu se omezí o více než 700 tisíc aut ročně. Volkswagen tak podle svého prohlášení reaguje na klesající evropský trh a stále intenzivnější konkurenci.

Nejvíce postižena bude „skleněná manufaktura“ v saských Drážďanech, jež by měla ukončit výrobu aut koncem roku 2025 a místo ní nalézt nový výrobní program. Jaký, zatím není známo.

Pro továrnu v dolnosaském Osnabrücku musí koncernové představenstvo po roce 2027 nalézt nového investora. Podle zjištění listu Handelsblatt by se továrna pod vedením nového majitele mohla přeorientovat na zbrojovku či na recyklaci různých surovin a materiálů.

Kapacitu citelně omezí také továrna v saském Zwickau (Cvikově) vyrábějící plně elektrické modely. Přijde o jednu montážní linku, výroba modelů ID.3 a Cupra Born se přesune do kmenového závodu v dolnosaském Wolfsburgu, model ID.4 převezme fabrika v Emdenu.

Úsporná opatření dopadnou i na hlavní koncernový závod ve Wolfsburgu, kde by se ze čtyř montážních linek měly zastavit dvě. „Sociálně únosnou cestou“ mají být do roku 2030 zrušeny 4000 pracovních míst. Od roku 2029 se v hlavním závodě počítá s výrobou nového elektrického modelu pod pracovním názvem ID.Golf. Naproti tomu výroba tradičního Golfu se spalovacím motorem se v roce 2027 přesune do Mexika.

Německo, směřující k předčasným únorovým volbám do parlamentu, se tak díky „vánočnímu zázraku“ nemusí obávat, že odboráři po Novém roce vyhlásí další rozsáhlé protestní akce, jak hrozili. Ty by stály Volkswagen a celé stagnující hospodářství miliardy eur a perspektivu jistého zaměstnání by lidem stejně nepřinesly.