Škoda Auto může být v roce 2025 mezi vítězi, řekl na přelomu loňska a letoška člen představenstva Škody Auto Martin Jahn v rozhovoru s HN. Výsledky za prvních šest měsíců ukazují, že nemluvil do větru. Po autech Škodovky je vysoká poptávka – za první půlrok dodala 509 tisíc aut, tedy o 13,6 procenta meziročně více. Co to znamená? Stala se třetí nejprodávanější značkou v Evropě.

Ještě více mohou značku těšit finanční čísla. Tržby opět vyskočily, tentokrát o 10,4 procenta na 15 miliard eur (368 miliard korun), provozní zisk se zvýšil o necelých dvanáct procent na 1,285 miliardy eur (31 miliard korun). Marže tak dosáhla 8,5 procenta, což ze Škodovky činí jednu z nejvýdělečnějších tradičních automobilek vůbec. Začala se tak přibližovat i sesterské značce z koncernu Porsche, která byla v předchozích letech zvyklá na dvouciferná čísla.

Čísla ženou dopředu kromě spalováků i elektrická auta. Na celkových prodejích se podílí už z 22,8 procenta. Loni za první půlrok to přitom bylo jen 9,4 procenta. Letos ale elektrické SUV Elroq patří mezi nejprodávanější elektroauta v Evropě.

Šéf Škody Auto Klaus Zellmer v uzavřeném okruhu novinářů popsal současnost i budoucnost automobilky. HN přinášejí výčet toho nejzajímavějšího, co zaznělo.

