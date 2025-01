Prakticky od představení omlazeného Modelu 3 Highland v roce 2023 čelí Tesla otázkám, kdy se podobných úprav dočká i nejpopulárnější elektromobil Česka (loni se jich prodalo 1988 kusů) a s 1,223 milionu kusů za rok 2023 i celosvětově nejprodávanější auto vůbec Model Y. Juniper, jak zní kódové označení faceliftu, si dal na čas, a navíc vlastně vůbec nevypadá jako Model 3 Highland. Místo toho připomíná spíše Cybercab nebo Cybertruck.

Zásadní změnou prošel vnější design vozu, který Tesla ukázala na svém čínském či hongkongském webu, respektive na stránkách v dalších asijských zemích či Austrálii. Vpředu se po celé šířce táhne světelný pás zakončený diodami denního svícení přesně jako u nedávno představeného autonomního taxíku Cybercab. Model Y Juniper tím dostal futurističtější vzhled, hlavní světla jsou ale umístěná níže v nárazníku. Přepracovaná přední část pomohla vylepšit aerodynamiku, koeficient odporu vzduchu klesl na 0,22. Stávající provedení má 0,23. Rovněž je auto o 47 mm delší.

Tesla se chlubí, že SUV přepracovala od nárazníku po nárazník. Vzadu dále použila novou masivní světelnou lištu, která se táhne přes celou šířku auta a úplně nahradila původní rozdělené světlomety. Nová jsou i 19- nebo 20palcová kola a pneumatiky, Model Y by tak díky nim měl mít lepší jízdní vlastnosti a být komfortnější.

Jestliže exteriér se Modelem 3 Highland neinspiroval, v interiéru je to naopak prakticky dokonalá kopie. S jednou důležitou změnou. Na fotkách auta s levostranným řízením to vidět nejde, na fotkách Juniperu s pravostranným řízením si však nelze nevšimnout páčky blinkrů pod volantem. Zdá se, že Tesla vyslyšela kritiky a klasické ovládání blinkrů zůstalo zachováno. Může to být ale také jen specifikum pro asijské trhy a evropská verze se může v tomto detailu odlišovat. Ovládacím centrem nadále zůstává 15,4palcová dotyková obrazovka.

Vítanou změnou podobně jako u Modelu 3 jsou nová sedadla, která mají širší opěrky hlav, vzadu prodloužený sedák a také jednodušší elektrické ovládání.

Cestující vzadu dostanou vlastní osmipalcovou obrazovku, přes kterou mohou ovládat klimatizaci, ale také hrát hry nebo sledovat YouTube či některé VOD služby typu Netflix. Komfort dále zlepšují také akustická skla.

Na čínském či hongkongském trhu se nabízejí jen dvě varianty, základní zadokolka a čtyřkolka s prodlouženým dojezdem. Zadokolka i díky lepší aerodynamice dojede dál, Tesla podle WLTP udává 466 km. Doposud to bylo 455 km. Zlepšil se také maximální nabíjecí výkon ze 170 na 175 kW a o vteřinu na 5,9 vteřiny klesl čas potřebný ke zrychlení z 0 na 100 km/h.

Verze Long Range s pohonem všech kol nově ujede až 551 km, doposud byla maximální hodnota 533 km. Zároveň se zlepšilo zrychlení z 0 na 100 km/h, které by omlazený model měl zvládnout za 4,3 vteřiny. Stávající na to potřeboval rovných pět vteřin. Maximální nabíjecí výkon 250 kW se nezměnil.

Dodejme, že v Evropě se verze před modernizací nabízí ještě také jako Long Range s pohonem zadních kol, respektive vrcholný sportovní model Performance. Jak se po faceliftu změní cena, je zatím těžké odhadovat. Podle čínských médií ale tamní cifry stouply v přepočtu asi o 40 až 45 tisíc korun. V Česku začíná základní Model Y aktuálně na 1 094 900 korunách.

Nutné je rovněž podotknout, že na asijské trhy míří Model Y Juniper z továrny Tesly v Šanghaji. Dodávky pro čínský trh mimochodem začnou už v březnu. Do Evropy se Model Y dostává z Gigafactory v Berlíně, takže časový rámec může být malinko odlišný.