Tuzemští vlakoví dopravci naplno poznávají úskalí českého přístupu k zavádění zabezpečovače ETCS. Sousední Německo a Rakousko se k vybavení souprav tímto systémem kvůli extrémním cenám nehrnou. A české investice, které se i s infrastrukturou odhadují během této dekády na skoro 50 miliard, začínají vycházet zčásti vniveč.
Ukazují to dvě oddělené události v mezinárodní železniční dopravě do Německa a Rakouska, obě se začaly dít teď v létě.
Co se dočtete dál
- Proč Němci ETCS přijímají jen vlažně.
- A jak to mysleli, když Česko chválili za „šprtství“.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.