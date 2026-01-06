Když byly nové, vozily nejprestižnější rychlík tehdejší střední Evropy – Vindobonu – z Berlína do Vídně a střídaly se na něm s tím nejlepším, co sousední železnice měly. To byl rok 1969, a i když jejich hvězdnou chvilku zastínila nastupující normalizace, v každodenním provozu se díky velké rekonstrukci udržely až doteď.
Teď už motorové vozy řady 854 také míří do penze. Jako zřejmě poslední početnější pamětník 60. let. HN to potvrdil náměstek generálního ředitele Českých drah Jiří Ješeta.
Co se dočtete dál
- Jak bude konec zřejmě probíhat.
- A je kromě nízkopodlažnosti něco, v čem jsou nové vlaky lepší?
