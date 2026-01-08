Poslední měsíce to byla ta nejběžnější věta, kterou mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka posílal novinářům. „V Roudnici nad Labem došlo k poškození sběrače lokomotivy a stržení trakčního vedení,“ zněla obvyklá formulace. Za poslední rok ji napsal minimálně devětkrát, a to ještě nešlo o všechny události.

Poškození troleje není příliš vážná nehoda, ale opravy obvykle zaberou hodiny. Pro tisíce cestujících na klíčovém koridoru z Prahy do Ústí nad Labem a do Německa to znamená dlouhá zpoždění, respektive uvěznění ve vlacích.

Poslední takový kolaps nastal ve středu 7. ledna. Až po něm se daly věci do pohybu. A také se naplno odhalil pestrý příběh o úsporách za každou cenu i o tom, jak chování státního aparátu může změnit jeden pokyn politika.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se problémy opakovaly tak často.
  • A co se postaralo o prudkou změnu přístupu Správy železnic.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.