Zbrojní skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada dál posiluje v Severní Americe. Její součást MSM North America podepsala kontrakt přímo s americkou armádou. Bude se podílet na výrobě dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů, které jsou standardem NATO. Pro plnění munice postaví nový závod v areálu Armádní muniční továrny v Iowě (Iowa Army Ammunition Plant). Jde o vůbec první velký „zářez“ některé ze Strnadových společností u amerických ozbrojených složek. Kontrakt podepsaný s MSM North America publikoval registr smluv ministerstva obrany USA.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co přesně CSG v USA vybuduje.
  • Jak velký výrobce dělostřelecké munice CSG nyní je.
  • Co jsou nyní největší úzká hrdla výroby munice.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.