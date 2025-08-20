Zbrojní skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada dál posiluje v Severní Americe. Její součást MSM North America podepsala kontrakt přímo s americkou armádou. Bude se podílet na výrobě dělostřeleckých granátů ráže 155 milimetrů, které jsou standardem NATO. Pro plnění munice postaví nový závod v areálu Armádní muniční továrny v Iowě (Iowa Army Ammunition Plant). Jde o vůbec první velký „zářez“ některé ze Strnadových společností u amerických ozbrojených složek. Kontrakt podepsaný s MSM North America publikoval registr smluv ministerstva obrany USA.
Co se dočtete dál
- Co přesně CSG v USA vybuduje.
- Jak velký výrobce dělostřelecké munice CSG nyní je.
- Co jsou nyní největší úzká hrdla výroby munice.
