Domácí automobilka Škoda občas schytá od představitelů státu nečekanou ťafku. „Audi přece jen trošku méně drncá,“ vysvětlil bývalý prezident Václav Klaus, proč mezi překvapené škodováky do Kvasin, kde se tehdy začínala vyrábět druhá generace modelu Superb, přijel německou limuzínou. A to hlavě státu v Kvasinách vyrobili speciální prodloužený model s unikátní výbavou. Na Klausův výrok navazuje, a to mnohem ostřeji, nejlépe placený státní funkcionář, pro kterého se nejziskovější domácí firma stala symbolem problémů české ekonomiky.
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