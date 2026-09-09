Ten inzerát na sociálních sítích byl už na první pohled zvláštní: vlastník jindřichohradeckých úzkokolejek Albert Fikáček hledá vlakvedoucí na rychlíkovou linku. Místa nástupů: Praha, Jihlava, Brno. Úzkokolejky jsou přitom vyslovené lokálky, nic vzdálenějšího rychlíkům na železnici ani není.
Dva zdroje z drážního zákulisí HN vzápětí potvrdily, že jde o nábor pro dopravce RegioJet Radima Jančury. Tomu odpovídá i trasa – RegioJet má převzít v prosinci rychlíkovou linku R9 z Prahy do Brna přes Vysočinu. A část lidí mu zřejmě dodá Fikáčkův Gepard Express.
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- Jak časté jsou výpůjčky lidí mezi dopravci.
- A proč teď RegioJet daleko víc trápí zpožděné dodávky nových vlaků.