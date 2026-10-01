V úterý 29. září se v Bílém domě sešli šéfové největších amerických technologických firem. Prezident Donald Trump je pozval na oběd s honosným názvem Super Intelligence Luncheon.  K čistě společenské události měl ale hodně daleko.

Na obědě dostali hosté k podpisu jednostránkovou dohodu s dlouhým názvem White House Accord on Super Intelligence. Podepsali ji Trump, Sundar Pichai z Googlu, Elon Musk za xAI, Dario Amodei z Anthropicu, Mark Zuckerberg za Meta Platforms, Greg Brockman za OpenAI a Jensen Huang z Nvidie.

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Co se dočtete dál

  • Proč Trump přirovnává dohodu o superinteligenci k ústavě.
  • Co přinesly nové modely od Anthropicu, OpenAI a Googlu.
  • Proč Google svůj nový špičkový model zatím drží za zavřenými dveřmi.
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