Co bylo pro německého šlechtice po vzniku první republiky horší – ztráta majetku, nebo ztráta úcty a postavení? I takhle se ptá speciálně vytvořený chatbot deváťačky Ester při hodině dějepisu. Ve čtyřčlenné skupince mají zjistit, jak se německému šlechtici žilo, co pro něj znamenal vznik republiky, jestli se mu dařilo hůř, nebo líp než za Rakouska-Uherska. Když mu Ester odpoví, dostávají se v konverzaci postupně k pozemkové reformě a faktu, že pro něj byl vznik republiky spíše noční můrou. „Zatímco šlechtic byl z pozemkové reformy zoufalý, napadá tě, kdo jiný by z ní mohl mít radost?“ rozvíjí chatbot dál konverzaci s dívkou.  

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