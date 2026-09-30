Čím dál běžnější využívání umělé inteligence mezi lidmi může firmám přinášet těžkosti. Takzvanou shadow AI, což je neschválené a nekontrolované používání AI nástrojů při práci bez souhlasu IT a bezpečnostního oddělení, řeší čím dál víc z nich.

Když zaměstnanci ve své každodenní práci nedostanou vhodné firemní nástroje, začnou si cestu k umělé inteligenci hledat sami – a pak může nastat problém. Analýza společnosti Deloitte uvádí, že zatímco až 53 procent zaměstnanců v korporacích běžně používá nástroje jako ChatGPT, Copilot či Claude pro pracovní úkony, téměř polovina z nich tak činí přes neoficiální a neověřené kanály, protože jejich společnost ještě neschválila oficiální podnikové nástroje.

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