V pondělí 14. září jsme v pražském komplexu O universum uspořádali druhý ročník AI summitu Planeta AI, kde prezentovali Tomáš Čupr, Tomáš Mikolov, Dušan Šenkypl a zástupci řady předních českých firem. Záznam z konference bude možné si pořídit na stránkách Hospodářských novin.

Planeta AI na 26 snímcích. Podívejte se, jak to vypadalo na největší byznysové AI konferenci v Česku

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Planeta AI na 26 snímcích. Podívejte se, jak to vypadalo na největší byznysové AI konferenci v Česku

Dalších 23
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