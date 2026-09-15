V pondělí 14. září jsme v pražském komplexu O₂ universum uspořádali druhý ročník AI summitu Planeta AI, kde prezentovali Tomáš Čupr, Tomáš Mikolov, Dušan Šenkypl a zástupci řady předních českých firem. Záznam z konference bude možné si pořídit na stránkách Hospodářských novin.
Planeta AI na 26 snímcích. Podívejte se, jak to vypadalo na největší byznysové AI konferenci v Česku
Planeta AI na 26 snímcích. Podívejte se, jak to vypadalo na největší byznysové AI konferenci v Česku
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