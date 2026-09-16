Americký spisovatel Michael Harrington kdysi volně uvedl, že společnost, která ztratila „svou“ utopii, je zralá k existenční krizi. Ne že by tomu tak nebylo i v minulosti, ale je pravda, že současný svět vybízí v mnoha ohledech spíše k dystopickému myšlení. Svět válek je jedním z příkladů. Drony využívající umělou inteligenci mají potenciál proměnit města v safari na lidi nebo postupně přenést stále větší část rozhodování o životě a smrti na stroje. Nepřináší to pro lidstvo ale i pozitiva?

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