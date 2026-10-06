Už jsme si zvykli, že když si kupujeme letenky nebo objednáváme odvoz přes mobilní aplikaci, stanoví nám cenu algoritmus. Zaplacená částka se může v čase velmi lišit a zákazníci jsou s tím celkem smíření. Kdo by protestoval proti tomu, že během svátků je létání dražší nebo že když jsou „taxíky“ vytížené a další řidiči nejsou v dosahu, jde cena dopravy nahoru? Cena je funkcí poptávky i dostupných kapacit i v řadě dalších oblastí, což samo o sobě zákonům neodporuje. 

Jenže s nástupem AI roste pokušení víc vytěžovat dostupná data. Velký rozruch a u řady lidí i obavy tak vzbudila zpráva, že systém založený na strojovém učení využívá pro stanovení doporučené ceny i společnost McDonald’s.

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Co se dočtete dál

  • K čemu začal McDonald’s používat data z tisíců poboček.
  • Jakou reakci to vyvolalo.
  • Co riskují provozovatelé restaurací, kteří „doporučení“ AI neposlechnou.
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