Teploty na českých horách klesly pod bod mrazu a sněžná děla na sjezdovkách jsou v plném provozu. V některých střediscích si díky tomu lidé zalyžovali už tento víkend. Na kolik je letos lyžovačka vyjde? HN porovnaly ceny skipasů v deseti vybraných tuzemských skiareálech.
Ve srovnání se vždy objevuje cena jednodenního skipasu pořízeného na pokladně, což je ta nejdražší možnost. Horská střediska totiž stále víc sázejí na dynamické ceny, které se výrazně liší podle toho, jaký den se skiareál rozhodnete navštívit. Výhodnější jsou rovněž nákupy online či s časovým předstihem. Tímto způsobem mohou lyžaři ušetřit i stovky korun proti původní ceně.
Co se dočtete dál
- Jaký je rozdíl při nákupu online ve srovnání s cenou na pokladně.
- O kolik v průměru zdražila česká střediska.
- Kde ceny zvyšovali výrazněji.
- Jak si Česko stojí ve srovnání se zahraničím.
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