Václav Sovadina nás už vítá před domem s nejmladším synem Kryštofem v náručí. V předsíni nám podává ruku na přivítanou jeho manželka Ivana obklopená jejich dalšími dětmi Barborou, Markétou, Filipem a Dominikem. Manželé mají společně 10 potomků – nejstarší dcera studuje vysokou školu v Olomouci a nejmladší syn oslaví 1. ledna druhé narozeniny. Polovina z dětí je v době naší návštěvy ve škole, ti mladší mají domácí vzdělávání se svojí mámou Ivanou Sovadinovou.
Na chodbě upoutá příchozí návštěvy řada dřevěných stojánků na mobily se jmenovkami a nad nimi zarámované desatero digitální hygieny. Stojánky vyřezal Václav Sovadina, původním povoláním programátor. Příští rok to bude 10 let, co se začal živit rukama. V únoru 2017 vyrobil na přání manželky balanční prkno Houpee pro jejich syna Matěje. Zaujalo i jejich přátele, a tak se Sovadina pustil při programování ve volném čase do dalších.
„Zlomový okamžik nastal 10. října, kdy se sešlo asi 200 objednávek. Do té doby jsem to bral jako přivýdělek,“ líčí u dlouhého stolu v kuchyni, u nějž se početná rodina pravidelně schází. A kupříkladu na křtiny syna Filipa se do domu vešlo kolem 70 hostů.
Lavinu zakázek spustila nabídka 10procentní slevy při objednání 10. 10., od které si manželé nic zvláštního neslibovali. Jenže vánoční promo akcí to neskončilo, ozývali se další zájemci. Sovadina podle svých slov ten rok nestihl odbavit všechny objednávky, ale zato získal odvahu pustit se naplno do výroby dřevěných hraček.
Odvaha i štěstí
„Vždy jsem si přál pracovat se dřevem, jen jsem hledal cestu, jak se odpoutat od počítače a zároveň nenechat rodinu úplně bez příjmu,“ vysvětluje podnikatel s tím, že tehdy ještě spláceli hypotéku na dům. Rodina se zkraje vešla do přízemí 200 let starého statku v bývalých Sudetech a s rozrůstající se rodinou postupně svépomocí rekonstruovala i jeho další části. V někdejších chlévech je dnes moderní koupelna i dílna.
„Budeme zařizovat další pokoj pro nejstarší kluky. Potřebují mít víc soukromí na studium,“ vysvětluje Sovadinová, zatímco vytahuje ještě vlažnou mramorovou bábovku a starší dcera nám vaří čaj. Jakuba totiž čeká příští rok maturita a s bratry v předškolním věku v jedné místnosti by bylo učení náročné. V domě přitom panuje harmonická atmosféra, všude je uklizeno.
Své rozhodnutí vrhnout se do podnikání Sovadina zpětně hodnotí jako naivní. „Šli jsme do toho s nadšením, ale měli jsme i štěstí. Chytli jsme podnikatelsky výhodnou vlnu, přišli jsme s novým produktem a neměli jsme téměř žádnou konkurenci,“ říká s tím, že v dnešní době by s Houpee už těžko prorazili. Asi dva roky poté, co jej začali vyrábět, prý dostávali z Číny nabídku prkna za cenu, za niž Sovadina kupoval materiál. Odhodlání manželů pokračovat s výrobou hraček to však nezvrátilo, protože dostávali nové nápady.
U zrodu jejich dalšího produktu – dřevěné stavebnice Urbix, stáli jejich nejstarší synové. Přáli si budovat hrady, ale v té době na trhu nebylo nic, co by odpovídalo jejich potřebám. Sovadinová navíc chtěla, aby šly hrady snadno postavit a po ukončení hry také uklidit.
„Kluci měli konkrétní představu o stavebnici s hrady a dodnes se nejvíce prodává sestava, kterou vymyslel náš dnes už 17letý syn,“ popisuje. Chlapci se svého času v pokojíku ponořili do hry natolik, že o nich rodiče i čtyři hodiny nevěděli. Dcerky si zase chtěly stavět domečky, nejmladší kluci si rádi hrají s autíčky. Produktová řada se postupně rozšiřovala o další dílky a dnes už se z nich dá vytvářet město včetně silnic a stromů a brzy přibudou dopravní značky. A stále do velké míry vychází z potřeb jejich dětí.
V průběhu covidu šly stavebnice dobře na odbyt, ale někteří zákazníci měli podezření, že jde o dovoz z Číny. Sovadinovi proto vymysleli značku DomeCzech. „Začali jsme více komunikovat, že to je česká výroba,“ říká Sovadinová.
Nejvíce zákazníků mají z tuzemska, případně ze sousedních zemí. Produkty si ale našly cestu i do hračkářství v Austrálii. Stavebnice tvoří 30–40 procent zakázek, ale dobře na odbyt jdou i balanční prkna a pomůcky či nábytek, jako je Montessori zrcadlo. Sovadinovi také navázali spolupráci se spolkem profesora Hejného na výuku matematiky a vyrábí i didaktické pomůcky do škol a školek. Sovadinová jakožto vystudovaná učitelka Hejného metodu matematiky učí.
Jako za starých časů. Rukama uživí svých 10 dětí, jeho manželka je učí v domácí škole
Podpora české výroby
Podnikatelé mají teď v období před Vánocemi nejvíce práce. V létě si část produktů vyrobili do zásoby a pod některými z nich je v e‑shopu uvedeno „Vašek vyrobí do týdne.“
Ale protože výroba stojí na Sovadinovi, některé poptávky musí kvůli omezené kapacitě odmítat.
Manželé ale nemají ambici podnikání rozšiřovat a nabírat zaměstnance. Sovadina by pak musel řídit lidi a neměl by prostor se realizovat v dílně, což ho baví nejvíce. Portfolio se naopak rozhodli zredukovat na přibližně 50 druhů výrobků, což je jejich optikou stále hodně. Řekli si ale dost s tím, že se raději zaměří na lepší prezentaci stávajících produktů. „Pořád máme nápady, ale musíme se krotit,“ říká podnikatel. Například na svatbu své prvorozené dcery letos vyrobil etažéry na hostinu, které už půjčili na čtyři další svatby.
Před dvěma lety Václav Sovadina zvítězil v krajském kole soutěže Živnostník roku, který každoročně vyhlašují Hospodářské noviny. S manželkou si tehdy uvědomili, že je v Česku spousta šikovných podnikatelů, ale každý si dělá sám na svém písečku. A pak k jejich škodě zapadnou v záplavě tržišť, jakým jsou Temu nebo Allegro. Proto vytvořili projekt Hezké české, který sdružuje lokální výrobce.
„Přes frézu jsem se obloukem načas zase vrátil k počítači,“ glosuje Sovadina. Portál vznikl loni, ale načas usnul, protože živnostníci měli v sezoně dost své vlastní práce. Od konce léta ale Sovadinovi nabírají další výrobce k přihlášeným asi dvěma stovkám. Cílem je zviditelnit české výrobce, a nikoli jen české značky, protože takových, které vyrábí v zahraničí, není málo. Hezké české aktuálně nabízí 500–600 různorodých produktů pro koncové zákazníky od oblečení, nábytku a hraček až po domácí džemy.
Projekt nemá ambici konkurovat nadnárodním hráčům šíří sortimentu ani cenou. „Hezké české je koncipované na podporu českých výrobců a zároveň lokálního prodeje,“ říká Sovadinová, která sama raději kupuje kvalitnější, i když třeba dražší věci, které však vydrží déle. „Je to i o podpoře udržitelnosti a omezování vzniku zbytečného odpadu, na což dnes mladí lidé hodně slyší. Proto si myslím, že má projekt potenciál růstu.“ Ostatně bukové a březové dřevo, z něhož Sovadina vyrábí hračky a další věci, pochází z lesů na Moravě, případně na Slovensku.
Na brigádě u táty
Děti mezitím už začínají mít u stolu dlouhou chvíli, syn Filip odběhl ke slepicím posbírat vejce, protože měl ten den službu. Pomalu se tedy zvedáme a přesouváme do dílničky, v níž v létě brigádničí nejstarší synové. „Má to navíc výchovný přínos v tom, že si děti uvědomí, že peníze se získávají prací,“ říká Sovadinová a dodává, že nejde o kapesné, protože to děti nedostávají.
Druhorozený syn si u otce v dílně podle ní našetřil na 3D tiskárnu a snaží se tiskem přivydělávat. Nedávno vyrobil pro svou partnerku do tanečních KPZ – krabičku poslední záchrany. Měla přihrádky na gumičky do vlasů, zavírací špendlík, kapesníčky, parfém, náplast na paty…, popisuje fascinovaně matka 16letého chlapce. „Vymyslel návrh krabičky a její přihrádky tak, aby do ní všechno precizně sedělo,“ obdivuje Sovadinová, která by sama takovou krabičku potřebovala.
Jakub se zase našel ve zvířatech, udělal si myslivecké zkoušky a chová králíky na maso. „Stará se o ně úplně sám, naučil se je i stahovat z kůže. Myslím, že synové mají podnikatelského ducha.“
„Nejstarší synové asi nepůjdou v mých stopách, pokud jde o výrobu,“ odhaduje Sovadina. Počítá ale s tím, že vzhledem k početné rodině se bude ještě dlouho bavit dřevěnými hračkami a pomůckami i pro svá vnoučata.
Sovadina má na starosti výrobu a vše kolem ní, jeho manželka pak základní vzdělávání dětí a chod domácnosti. Výuku vlastních dětí považuje za výhodu, protože je zná a ví, jak s každým z nich jednat a jaké reakce od nich čekat.
Týmová práce
Mobily dostávají děti, až když nastoupí ve druhém stupni do školy, přičemž ty mladší mají tlačítkové. Sovadina trávil v minulosti dost času u počítače a je si dobře vědom i negativního vlivu technologií. V obývací místnosti není ani televize, jen promítací projektor.
Větší děti jezdí do škol samostatně autobusy. Rodina se ale neobejde bez dvou aut kvůli rozvozu dětí na kroužky do různých míst i dovoleným. Do restaurací si musí dělat předem rezervaci do salonku.
A jak vypadají u Sovadinů Vánoce? Kuchyně se promění v předvánoční pekárnu. Jednotlivé děti připravují jeden až dva druhy svého oblíbeného cukroví. Například Jakub nachystá pro celou rodinu kolem dvou stovek vosích hnízd.
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„Náš dům bývá jedna velká vánoční dílna, protože děti dárky vyrábí,“ říká Sovadinová. Holky něco uháčkují nebo ušijí. Vybavuje si moment, kdy dnes už téměř plnoletý Matěj v dílně potají vyráběl pro svou sestru párky či chleba ze dřeva do její dětské kuchyňky. Dokonce je i barvil, aby vypadaly jako skutečné potraviny. Děti darují každému sourozenci po dárku, i tak se pod stromečkem nakupí hromada balíčků. Netěší se jen na svoje dárky, ale i na radost ostatních z věcí, které ony samy vytvořily.
Na Štědrý den pak rodina v nedaleké kapli zpívá koledy, případně hraje divadlo pro lidi ze sousedství. Betlém je i součástí stavebnice Urbix, Sovadinová ručně maluje figurky, které jsou zároveň certifikované hračky a děti si s nimi mohou hrát.
„Za největší hodnotu podnikání považujeme to, že jsme jako rodina spolu,“ říká Sovadinová. Rozšiřování byznysu na úkor rodinného života jí nedává smysl. Děti rychle vyrostou a je by pak mrzelo, že investovaly veškerý svůj čas do práce. Rodiče si proto vedle práce najdou čas na své děti, a to i na podzim, který je pro jejich byznys nejvytíženějším obdobím v roce. A když se uprostřed všedního dne loučíme, už se těší, že vyzkouší, jak jim budou létat podomácku vyrobení draci.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vánoce.
Jako za starých časů. Rukama uživí svých 10 dětí, jeho manželka je učí v domácí škole
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