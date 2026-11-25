Vrchol nákupní sezony přichází mezi Black Friday a polovinou prosince, kdy podle Alzy o nákupu uvažuje nebo ho plánuje 77 procent lidí. Obchodníci se na každoroční nápor objednávek snaží připravovat. Jejich sklady jsou plné zboží, po němž bude podle predikce umělé inteligence největší poptávka.
„Vánoční hity se dají odhadnout poměrně přesně, protože se nákupní chování každý rok opakuje,“ říká Ondřej Šveda, mluvčí srovnávače cen Heureka.cz. Už v říjnu je vidět, které kategorie rostou rychleji než před rokem.
Pro AI asistenty je podle Švedy klíčová kvalita dat, protože nemají kapacitu procházet desítky tisíc e‑shopů a sahají po ověřených a strukturovaných zdrojích. Heureka proto pomocí AI vytvořila statisíce nových popisků produktů a doplnila miliony parametrů.
„Díky tomu AI snadno najde i menší obchody. Heureka se stala jedním z nejčastěji citovaných zdrojů ChatGPT. Podle analýzy milionu promptů je čtvrtá, před ní jsou například Wikipedie a Reddit,“ uvádí.
Parfémy a Lego, elektronika až po Black Friday
Stejně jako loni lidé na internetu nejčastěji vyhledávají parfémy a stavebnice Lego. Naopak mobilní telefony, knihy a sluchátka oproti loňsku tolik do vyhledávačů nezadávají. To se ale může změnit, protože řada lidí vyčkává s nákupem elektroniky na Black Friday. Ten letos vychází na 27. listopadu, ale některé obchody nabízejí promo akce i několik týdnů před tímto datem.
Elektroniku plánuje před Vánocemi v Česku pořizovat polovina respondentů průzkumu Alzy z října. Prodejce Datart očekává tradičně velký zájem o mobilní telefony, bezdrátová sluchátka, notebooky, tablety a nositelnou elektroniku včetně chytrých hodinek.
Oblíbenými dárky budou podle mluvčí firmy Petry Psotkové dále praktické spotřebiče jako například tyčové vysavače, horkovzdušné fritézy, rychlovarné konvice či kávovary nebo produkty pro péči o tělo a zdraví jako IPL epilátory či féno‑kulmy.
„Největším skokanem jsou sběratelské karty,“ říká Šveda z Heureky. V průběhu října o ně oproti loňsku vzrostl zájem na více než dvojnásobek. „Roste také poptávka po klasických hodinkách, herních konzolích a interaktivních knihách Albi Kouzelné čtení. Překvapením je robotický čistič oken s pětkrát větším zájmem než loni,“ vyjmenovává Šveda.
V loňské sezoně nejvíc vyskočily typicky dárkové kategorie – deskové hry, Lego a zejména interaktivní knihy Albi. Původně česká Heureka dnes působí v devíti zemích střední a východní Evropy a má přehled o trendech v širším kontextu. A třeba v Maďarsku je největším srovnávačem zboží portál spadající pod Heureka Group.
V regionu jsou Vánoce podle dat této skupiny překvapivě podobné. Mezi pět nejžádanějších kategorií v Česku, na Slovensku, v Maďarsku i Rumunsku patří parfémy a zájem o ně roste všude i letos.
Jaké budou nejžádanější produkty letošních Vánoc
Říjnový průzkum Alzy v Česku potvrdil, že elektroniku plánuje v rámci vánočních a předvánočních nákupů pořizovat 50 procent respondentů.
Zajímavý je i rozpočet: 39 procent lidí plánuje utratit více než 10 000 korun a dalších 27 procent mezi 5 000 a 10 000 Kč.
Nejsilnější kategorie podle Alzy:
- mobilní telefony a příslušenství
- hračky a zábava, včetně robotických stavebnic kosmetika a praktické doplňky
- sluchátka, chytré hodinky a nositelná elektronika
- notebooky, tablety a počítačové příslušenství
- malé domácí spotřebiče
Zdroj: Alza
Na umělou inteligenci dají lidé víc než na prodavače
Při výběru dárků se lidé stále více radí s AI. Ukázal to průzkum Heureky mezi téměř šesti tisíci lidmi. A je to vidět i v datech. Návštěvnost Heureky, která přichází z AI vyhledávačů, meziročně vzrostla skoro o 40 procent a nejvyšší je v listopadu před Vánocemi. Dominuje ChatGPT, rychle ho ale dohání Gemini.
„AI při nakupování využívá téměř polovina Čechů a téměř pětina často. Nejčastěji k porovnání produktů, hledání recenzí nebo k vysvětlení, na jaké parametry se zaměřit,“ říká Šveda.
„Doporučení umělé inteligence věří skoro 15 procent lidí, prodavačům devět procent a influencerům a odborníkům téměř sedm procent,“ upřesňuje Šveda.
Lidé jí tedy zatím nevěří slepě a doporučení si raději ověřují v recenzích ostatních zákazníků, kterým se řídí nejvíce – celá polovina respondentů.
Následují informace ze specializovaných e‑shopů (41 procent) a přibližně čtvrtina dá na reference rodiny a známých. Pokud jde o AI, nejvíce ji používají mladí lidé.
Přes 80 procent lidí je přesvědčeno, že se AI během několika let stane běžnou součástí online nakupování. Za významný nástroj ji považuje i Datart, kterému moderní technologie v určitých oblastech umožňují zpřesňovat predikce a zefektivňovat plánování. Prodejce elektroniky však zároveň při plánování zásob pracuje s vlastními odhady vycházejícími z jeho mnohaletých prodejních dat.
Přesnost předpovědí
Také konkurenční Alze AI a datové modely pomáhají hlavně s odhadem poptávky, plánováním zásob a kapacit logistiky. E‑shop bere v potaz historické prodeje, sezonnost, vývoj cen, dostupnost zboží, vyhledávání na webu nebo třeba trendy na trhu. Algoritmus však jeden vánoční hit neurčí.
„Loňské predikce se v hlavních kategoriích potvrdily velmi dobře, zejména u elektroniky, malých domácích spotřebičů, herního vybavení a příslušenství,“ říká mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
Složitější je podle ní odhadnout produkty, jejichž poptávku může rychle změnit virální trend, výrazná sleva, recenze, sociální sítě nebo náhlý výpadek konkurence. „AI nám nepomáhá jen říct, co bude bestseller, ale hlavně kdy, v jakém množství a na kterém trhu bude zboží potřeba,“ podotýká Čeřovská.
Za uplynulý rok technologie opět pokročily. Modely dnes umí lépe pracovat nejen s historií prodejů, ale i s aktuálním chováním zákazníků. Analyzují, jaké produkty lidé vyhledávají, co porovnávají, ukládají je nebo je vkládají do košíku ještě před samotným nákupem.
„Predikce jsou přesnější zejména proto, že dokážeme rychleji vyhodnocovat aktuální signály z trhu,“ říká Čeřovská. Plánování je proto efektivnější, ale vánoční sezona je pořád mimořádně dynamická a rozhoduje v ní i dostupnost zboží u výrobců, vývoj cen, logistika nebo síla promo akcí.
Loni byla Alza podle Čeřovské u klíčových kategorií na vánoční sezonu připravena dobře. Díky predikcím navyšovala zásoby u prodejních hitů, firma zároveň lépe plánovala kapacity skladů, dopravy a výdejních míst. Přesto může nastat situace, kdy poptávka po konkrétním produktu překoná očekávání. Zejména při velmi atraktivní ceně, u limitovaných edic nebo novinek.
Logistické firmy začínají zásobovat centrální sklady obchodních řetězců už v době letních dovolených. „Konec léta a začátek podzimu jsou pro řadu segmentů špičkou, a to nejen pro retail, ale i pro výrobní společnosti, které se předzásobují pro plynulé pokračování výroby i po vánočních svátcích,“ říká Jan Pihar, generální ředitel Dachser Czech Republic.
Na dostupnost zboží a jeho ceny působí i vnější vlivy jako pandemie covidu, válka na Ukrajině a nejnověji zablokování a později zhoršení bezpečnostní situace v Suezském průplavu. Zejména v takových nenadálých situacích Pihar oceňuje globální síť Dachseru a jeho sofistikované IT systémy. „Aktuální a kvalitní data nám umožňují lépe plánovat přepravní a personální kapacity a včas reagovat na výkyvy poptávky,“ říká Pihar.
Hustá síť výdejních boxů
Doručování balíčků objednaných přes e‑shopy zajišťují balíkové služby. „Zásilek začíná přibývat už v září a tempo postupně roste,“ říká Ondřej Luštinec, mluvčí skupiny Packeta, která vlastní přepravní společnost Zásilkovna. „Skutečný zlom ale přichází po listopadových výplatách, zhruba kolem 15. listopadu. Black Friday pak objem ještě zvedne a vysoko zůstává až do Vánoc.“
Dvě třetiny zásilek, které doručuje Zásilkovna, míří do boxů. Jejich rostoucí popularitu pociťují i e‑shopy. Například outdoorový prodejce 4camping pozoruje odklon zákazníků od doručování na adresu ke 12 procentům. „Většina objednávek dnes směřuje do našich výdejen nebo na výdejní místa dopravců,“ uvádí Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel 4camping. Obliba takového vyzvednutí mírně roste v předvánočním období.
Samoobslužné výdejní boxy a výdejní místa mají přímý pozitivní dopad na dopravu a emise ve městech. Dokud dopravci doručovali každý balík až ke dveřím, znamenala obvykle jedna zastávka dodávky jeden doručený balík. A když nebyl příjemce doma, cesta se opakovala. Do boxu se naopak při jedné zastávce doručí běžně desítky zásilek najednou.
V prosinci takový způsob vyzvednutí balíčku podle průzkumu Asociace pro elektronickou komerci a Heureky využívá více než 70 procent zákazníků. Lidem vyhovuje flexibilita boxů – zásilky si mohou vyzvedávat v době, která jim vyhovuje, a nemusí čekat ve stanovenou dobu na daném místě na kurýra. „V předvánoční sezoně navíc pomáhají zvládat špičky v doručování a rozkládat kapacitu logistiky,“ doplňuje Čeřovská z Alzy.
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Oblibě výdejních boxů nahrává jejich široká dostupnost. Podle výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu jich bylo na konci roku 2025 v tuzemsku více než 16 tisíc. Například Zásilkovna instalovala první Z‑Box v září 2020 a dnes jich v Česku provozuje více než 6700. „94 procent lidí má dneska náš box nebo výdejní místo do pěti minut chůze ve městě a do pěti minut jízdy autem na vesnici,“ říká Luštinec.
„Počet boxů už poroste jen mírně, více se zaměřujeme na kapacitu jednotlivých boxů, přidáváme schránky,“ dodává. Firma má už v Česku více než 650 tisíc schránek, které zvláště před Vánocemi pomáhají vykrývat kapacitu.
Svou síť výdejních boxů rozšiřuje i Datart. Jeho zástupci ale vyzdvihují i roli prodejen, kde si lidé mohou objednané zboží jednak vyzvednout a zároveň si nechat poradit s jeho výběrem. Nezastupitelnou roli mají kamenná výdejní místa i podle Zásilkovny už jen kvůli balíkům, které se do boxů nevejdou.
Obchodníci doporučují nenechávat nákup dárků na poslední chvíli, sledovat dostupnost zboží a využívat doručení do boxů nebo na výdejní místa.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vánoce.
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