Pandemie měla být podle mnohých začátkem konce obchodních center. Místo konce ale přišla proměna. Zákazníci dnes nechodí pouze za nákupy, ale hledají místo, kde mohou trávit volný čas. S blížícími se Vánocemi přichází pro nákupní centra nejdůležitější období roku, na jehož úspěchu se podílejí i zdánlivé detaily, jako je parkování, úklid nebo aroma. „Vůně ve vchodech a na toaletách pečlivě vybíráme podle sezony tak, aby navozovaly příjemnou atmosféru. Dostáváme na ně i pochvalné e‑maily od zákazníků,“ říká Markéta Dostálková ze společnosti Erste Asset Management, která spravuje ostravské Forum Nová Karolina.
Předvánoční období bývá pro obchodní centra vrcholem roku. Pozorujete už nyní nárůst návštěvnosti?
Ano. Ve třetím čtvrtletí vzrostla návštěvnost meziročně o 3,5 procenta a tržby přibližně o 13 procent. Přispěly k tomu nové obchody, které rozšířily nabídku a přilákaly více zákazníků i do těch stávajících. Předvánoční období je pro nás vrcholem sezony, ale také časem mnoha organizačních úkolů. Při vysoké návštěvnosti musí perfektně fungovat především základní věci, jako jsou bezproblémový příjezd, orientace v centru, čistota a bezpečnost. Vánoce budou důležitou součástí celoročního výsledku, dlouhodobou kondici centra ale ukazuje i fungování mimo sezonní špičky.
Kdy začínáte s přípravou na vánoční sezonu?
V podstatě rok před Vánocemi, kdy připravujeme finanční plán na další rok. Dopředu musíme vědět, kolik nás bude stát výzdoba, marketing a správa centra. Samotná příprava začíná v daném roce. Největší radost nám dělá každoroční rozsvícení vánoční výzdoby, s jejímž výběrem začínáme už na jaře. Výzdoba a vánoční koncerty vytvářejí atmosféru a jsou důležité i pro zákazníky ze širšího okolí, kteří se rozhodují mezi několika centry. Letos u nás vystoupí Janek Ledecký. Jinak se snažíme zákazníky v už tak naplněném centru nerozptylovat dalšími marketingovými akcemi a vytvořit klidnou atmosféru pro pohodové nákupy.
Musíte být pokaždé originální? Odpustí vám zákazník, když se budete opakovat?
Snažíme se zachovávat kontinuitu a zároveň přinášet novinky. Vánoční výzdoba je u centra o rozloze 58 tisíc metrů čtverečních nákladná, proto si většinu dekorací dlouhodobě pronajímáme. Závěsná výzdoba v pasážích zůstává stejná zpravidla tři až čtyři roky, část ale obměňujeme každoročně. Letošní Vánoce se ponesou v duchu vánočních medvídků, které mohou zákazníci navíc získat za absolvování pohádkové stezky nebo za nákupy prostřednictvím aplikace Moje Karolina. Promění se tak např. herní vesnička u hlavního stromu, kde o víkendech probíhají adventní workshopy, a přidali jsme dvě nová zákoutí na střešní terase. Právě světelné sochy v pohádkovém lese na venkovních terasách centra byly velkou loňskou novinkou.
Markéta Dostálková
Osmým rokem působí jako senior asset manažerka retailových aktiv v Erste Asset Managemen.
Zodpovídá za výkonnost a rozvoj obchodních center včetně Fora Nová Karolina a Palladia, skladbu nájemců, marketing a investice.
Předtím působila deset let jako leasing a asset manažerka ve společnosti Klépierre Management ČR.
Prozradíte nějaké detaily z provozu, které nejsou pro návštěvníky tolik viditelné?
Je to mnoho drobných věcí, od bezproblémové dopravy a parkování přes bezpečnost až po snadnou orientaci v centru. Před Vánoci posilujeme zákaznické služby a dbáme na čistotu, protože provoz je intenzivnější a lidé do centra přinášejí vodu, bláto a sníh. Součástí atmosféry jsou i vůně, se kterými pracujeme ve vchodech, ve food courtu a samozřejmě na toaletách. Nemáme na ně vlastní tým, ale spolupracujeme s dodavatelem, kterého jsme vybrali z více možností. Společně vybíráme vůně pro jednotlivá roční období i části centra tak, aby v zákaznících vyvolávaly co nejpříjemnější pocity. Těší nás, že na ně od návštěvníků dostáváme také pochvalné e‑maily.
Co dalšího rozhoduje o atraktivitě centra?
Zákazníci potřebují kromě široké a kvalitní nabídky obchodů především pohodlí, a to jak při příjezdu do centra, tak během nákupů. V době silného zastoupení e‑shopů hledají v obchodním centru především zážitek z výběru a zkoušení zboží, poradenství od vyškoleného personálu a inspiraci při pohledu do svátečně vyzdobených výloh. Velkým přínosem jsou kavárny v jednotlivých patrech, aby zákazník všude našel možnost odpočinku a občerstvení. Důležitá je pestrost důvodů k návštěvě, od běžných nákupů přes nákupy s přáteli nebo hledání inspirace až po oběd během pracovního dne, služby, kino, fitness či místo setkání. Tyto aktivity přivádějí zákazníky v různých časech a podporují jejich návraty.
Mění se s trendy skladba obchodů, které nejvíce profitují?
V poslední době se daří především obchodům a službám spojeným se zdravým životním stylem a dlouhověkostí. Patří mezi ně drogerie, prodejny kvalitních potravin a delikates, lékárny nebo optiky, ale také cestovní kanceláře. Dobře fungují i známé značky z oblasti módy, parfumerií a šperků. Karolina je pro nájemce atraktivní díky své poloze a silné skladbě obchodů. Řada nových konceptů navíc míří do Ostravy hned po Praze. V posledních měsících jsme otevřeli například Vilgain, Mira Mira, Popeyes nebo Anthony’s. Novinkou je také Mr. DIY, který v polovině října otevřel na více než 800 metrech čtverečních svou první prodejnu v Česku.
Mění se chování zákazníků? Vidíte například rozdíly v délce návštěv nebo výši útraty?
Ano. Návštěvnost našich center je stále mírně pod úrovní před pandemií, od té doby ale každý rok roste. Ještě více se nám daří zvyšovat tržby, a to díky novým obchodům i práci se stávajícími nájemci. Prodejny se například přesouvají, mění svou velikost nebo procházejí rekonstrukcí. Roste také nákupní koš a prodlužuje se délka návštěvy. Lidé k nám nechodí jen nakupovat, chtějí zde trávit čas s rodinou či přáteli. Proto zlepšujeme prostředí a nabídku služeb. V Karolině jsme například zrekonstruovali food court, vytvořili pohodlnější posezení a nové přebalovací a kojící místnosti. Návštěvníci mohou využít také dětskou hernu, kino, fitness nebo kavárny.
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9 z 10 Čechů nakupuje online. Jak se změnila symbióza mezi kamennými obchody a onlinem?
Online a offline prodeje se vzájemně doplňují. Kamenná prodejna je místem, kde si zákazník ověří kvalitu, vyzkouší velikost a získá odbornou radu. Před Vánoci přidává jistotu, že si dostupné zboží může rovnou odnést. Zákazník si ale může produkt vyzkoušet v obchodě a následně objednat online. Platí to například u módy, když už ví, jaká velikost mu sedí. Zájem o kamenné prodejny přetrvává i v regionech, mění se však jejich podoba. Záleží na typu obchodu. Drogerie a parfumerie se například rozšiřují a přibývají v nich kosmetické služby. Prodejny jsou zároveň místem, kde značky budují důvěru a vztah se zákazníkem. Nákupní centra tak zůstávají prostorem pro inspiraci i společné nákupy s přáteli, což vidíme zejména u mladší generace a u kosmetických značek či parfumerií.
Jaké jsou další plány s Forem Nová Karolina?
Chceme do regionu přinášet nové obchodní koncepty a dál zlepšovat prostředí i služby pro zákazníky. Těšíme se také na spolupráci s pražským Palladiem, které loni přibylo do našeho fondu. V Karolině jsme zrekonstruovali food court, vybudovali nové toalety a místnosti pro rodiče s dětmi a rozšířili fitness o dámskou část s dětským koutkem. Plánujeme otevřít samoobslužnou prádelnu, přidat místa k odpočinku a více zeleně do nižších pater. Patnácté výročí v roce 2027 chceme využít k připomenutí vývoje Karoliny od kontroverzního developerského projektu po součást moderní metropole, která do regionu přináší nové značky, zábavu a prostor pro setkávání.
Text vznikl ve spolupráci s Erste Asset Management.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vánoce.
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