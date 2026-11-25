Když z talíře zmizí poslední kousek kapra a pod stromečkem už není co rozbalovat, přichází jeden z nejsledovanějších televizních momentů roku – štědrovečerní pohádka České televize. Tu si pravidelně naladí dva až tři miliony diváků. Práce na takovém projektu přináší režisérovi prestiž, ale i obrovský tlak na výsledek. „Už jsem dost starý a naučil jsem se netrápit tím, co si lidé budou myslet. Kritici navíc někdy hodnotí spíš to, co by chtěli vidět, než to, co viděli,“ říká režisér Peter Bebjak, který letos na televizní obrazovky už podruhé přivede příběh o bájném vládci a ochránci hor s dlouhým plnovousem, pláštěm a širokým kloboukem. S Krakonošem a básníkem se pokusí navázat na úspěch prvního dílu Krakonošovo tajemství, který lámal rekordy.
Před čtyřmi lety se totiž stal nejsledovanější premiérovou pohádkou vysílanou na první svátek vánoční od začátku elektronického měření sledovanosti v roce 1997. „V Česku je postava Krakonoše hodně silně zakotvená díky Krkonošským pohádkám a lidé byli zvědaví. Až druhý díl ukáže, jestli byl zájem tak silný a jestli vydržel těch pár let,“ říká.
Byla pro vás tedy práce na druhém dílu náročnější?
Vždy je to těžší. Lidé už totiž vědí, co očekávají, znají postavy, chápou strukturu. Když bychom vše změnili, můžeme je znechutit, protože nedostanou to, kvůli čemu si televizi zapnuli. Bylo tedy důležité určitým způsobem dodržet stejnou poetiku i styl, který jsme ukázali v prvním díle.
Vracejí se také známé postavy – Krakonoš v podání Davida Švehlíka a národopisec Jiráček Ondřeje Sokola. Koho si vedle nich zahrají Táňa Pauhofová nebo Kryštof Hádek?
Vše začíná tak, že do Krkonoš přichází nový lesmistr s celou svou rodinou. A Táňa hraje jeho sestru, vzdělanou ženu, která hodně čte a nehledá jen obyčejnou povrchní krásu. Podstatné je pro ni vzájemné intelektuální uspokojení. Ale samozřejmě vždy budou i postavy, které chtějí pravý opak štěstí a pohody. A právě takovou si zahrál Kryštof. Je to příběh o lásce, chamtivosti, o důvěře.
Štědrovečerní pohádka je specifická i tím, že ji často sleduje úplně celá rodina. Jak ji vyprávět, aby si v ní každá generace našla své?
Existují určité parametry, které při tvorbě musíte zohlednit. Třeba udělat některé scény vtipné i bez slovního, intelektuálního humoru. Slovní hříčky nebo odkazy na současné události tam zase ukrýt pro starší diváky. Pro mě je ale důležitá žánrová pestrost. Humor, romantika, napětí, strach o hlavní postavu. Všichni víme, že dobro nakonec zvítězí, ale cesta k tomu je velmi složitá. Je ale důležité, aby se to stalo. Aby měl divák na konci pocit, že má smysl věřit, že dobro vždycky zvítězí.
Není pro vás jako režiséra ale trochu svazující, když divák předem počítá se šťastným koncem?
Naopak. Uvědomuji si, že jako společnost právě kvůli tomu pocitu pohádky potřebujeme. Existuje spousta lidových pověstí nebo balad, které dobře nekončí, ale pohádka je určená i k výchově, k nastavení etických norem. Už v dětství se totiž setkáváme se situacemi, kdy život přináší překážky a my je musíme překonávat, abychom dosáhli svých cílů. Pohádka nám dává morální kompas, jak se k tomu stavět, jak žít. A je důležité, aby to správné a dobré vždycky mělo navrch nad tím zlým a podlým. Pohádka se špatným koncem by nebyla pohádka. To už je život.
Co byste tedy chtěl, aby si z příběhu lidé do života odnesli?
Že je důležité umět rozlišit, co je dobré a co není. A za to dobré pak zkoušet nějakým způsobem bojovat. Že nelze být lhostejný, když vidíme, že se kolem nás děje něco špatného. Právě tehdy musíme vědět, kde je naše místo, postavit se za hodnoty, kterým věříme a nedovolit, aby to negativní získalo hlavní slovo a ovládalo společnost. A to nejen dnes, protože v každé době se objeví lidé, kteří budou zneužívat určitá privilegia nebo naivitu a dobrotu druhých, aby dosáhli svých nedobrých cílů.
Liší se podle vás v něčem zásadním české a slovenské pohádky? Poznal byste rozdíl už podle scénáře?
Češi by v něm určitě měli čerty. Třeba u nás na Slovensku zrovna čert není postava, která by se do pohádek běžně dostávala, vy jich máte strašně moc. A když už se tam neobjeví čert, tak nějaká jiná postava z pekla. Rozdíl je také v tom, že hodně českých pohádek staví na slovním vtipu a hříčkách. Jako by se autoři a tvůrci bránili příliš velkým emocím, protože je považují za podbízení se divákovi. Naopak humor, odstup nebo intelekt jsou pro ně přece jen důležitější. Proto se v Česku daří i kriminálkám. Stojí totiž na logice a lidé musí přemýšlet. Rádi hledají, zkoumají a dopředu odhadují.
Na Slovensku se víc sází na emoce?
Ano, stavíme na emocích, a proto jsme jimi taky víc ovládaní. Snadněji se necháváme ovlivnit sociálními sítěmi a víc věříme nesmyslům. Vyvolávají v nás totiž emoce, které silněji vnímáme, a stáváme se jejich oběťmi.
Peter Bebjak (56)
Slovenský režisér, scenárista, producent a herec.
Vystudoval herectví a filmovou a televizní režii na VŠMU v Bratislavě.
Je známý především kriminální tvorbou, thrillery a dramaty. Režíroval například minisérie Devadesátky, Spravedlnost, Herec a Matematika zločinu či filmy Čára a Zpráva. Podílel se také na režii seriálu Případy 1. oddělení.
Je čtyřnásobným držitelem Českého lva.
Za film Čára získal v roce 2017 cenu za režii na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary.
V roce 2024 mu prezidentka Zuzana Čaputová udělila Pribinův kříž II. třídy za mimořádné zásluhy o kulturní rozvoj Slovenska v oblasti filmu.
Pro Českou televizi režíroval vánoční pohádku Krakonošovo tajemství. Letos na ni volně navazuje snímkem Krakonoš a básník.
Jeho životním partnerem je slovenský malíř Andrej Dúbravský.
Dnešní děti vyrůstají právě na rychlém obsahu sociálních sítí a na streamovacích platformách, jako je Netflix, mají přístup k velkolepé hollywoodské tvorbě. Dá se jim ještě vyprávět televizní pohádka stejným audiovizuálním jazykem jako dřív, nebo je potřeba změnit tempo, střih, práci s obrazem?
Současné pohádky a fantasy příběhy pro děti, především zahraniční, k tomu mají silnou tendenci. V Česku se držíme spíš klasických, osvědčených modelů a do nich se snažíme dostávat modernější a současnější témata. Pokud by ale pohádky, které Česká televize točí, neměly sledovanost, nejspíš by se hledala jiná cesta, třeba i ve způsobu vyprávění. Záleží taky na dramaturgii. Třeba Slovenská televize letos na Štědrý večer, myslím poprvé, nebude v hlavním večerním programu vysílat pohádku, ale lehkou kriminálku. Rozhodnutí je to odvážné, na druhou stranu by ale mohlo narušit pocit, který lidé chtějí o Vánocích mít.
Najdete tedy něco, v čem jste se v Krakonošovi a básníkovi přizpůsobili dnešnímu mladému divákovi?
Je těžké říct, že se přizpůsobujeme jen mladé generaci. Spíš hledáme cestu, aby si v některých tématech našla své i ona. Pohádku popisuju v uvozovkách jako magický realismus z Krkonoš. Objevují se v ní totiž příběhy lidí, které by se mohly klidně odehrávat i dnes. I se vším, co v ní lidé prožívají. Jedna z postav pochybuje o sobě, o tom, zda se chová správně nebo jestli žije svůj vlastní život. Jiná nechce, aby jí život určovali jen rodiče. Má vlastní představu o své cestě a snaží se ji naplnit. Nedržíme se starých představ, že o dívce a jejím štěstí má rozhodovat otec nebo nějaká jiná skupina lidí.
A můžou být dnes filmy pro děti třeba i temnější a napínavější? Vy sám s těmito prvky ve svých kriminálkách pracujete často. Kde je ale v pohádce hranice, za kterou už byste nešel?
Hranice se určitým způsobem stále posouvá. Děti jsou zvyklé třeba na Harryho Pottera a další pohádky, které s napětím a strachem pracují trochu odvážněji. U těch vánočních ale musíte počítat i s úplně malými diváky a nemůžete jim naservírovat takovou dávku zla a obav, která by jim úplně rozrušila nervový systém. Takže už ve scénáři, ale hlavně při samotné realizaci, je potřeba hlídat, aby strach netrval dlouho v kuse. Aby šlo jen o momenty, u kterých i ty nejmenší děti nebo hodně citliví lidé pochopí, že brzy skončí. Důležitou roli hraje i postprodukce, třeba práce se zvukem, který zesiluje emocionální prožitky diváků. Nemůžu tedy nepříjemnými nebo temnými zvuky ještě umocňovat scénu, která už je podle mě na hranici únosnosti.
Bylo těžké hledat rovnováhu mezi vašimi režisérskými představami a tím, co dovolovaly finance?
Jako velkou výhodu vnímám, že jsem spolumajitelem produkční společnosti DNA Production, která pohádku dělala. I jako režisér tedy vím, jak jsou peníze rozdělené, a je pro mě mnohem jednodušší domluvit se s produkcí. Říct, na co potřebujeme přidat, aby to bylo efektnější a zajímavější, a kde naopak můžeme ubrat, aniž by se poškodil výsledek. Je to taková alchymie praktičnosti a vize, kterou v sobě autor má. Musíme hledat cestu, jak své představy uskutečnit a neutratit přitom za jednu věc celý rozpočet. Myslím ale, že jsme našli rozumný kompromis, aby byl výsledek co nejlepší – takový, jaký jsme ho uměli a chtěli udělat.
Krakonošovo tajemství stálo více než 31,6 milionu korun, Krakonoš a básník 42,8 milionu, a to ještě bez započtení nepeněžního vkladu České televize. Do čeho se vyšší částka nejvíce promítla?
První věc je obrovský rozdíl mezi cenami tehdy a dnes. Všechno zdražilo, od hotelů po energie. Pak jsou tu samozřejmě triky a všechna ta kouzla, která se v pohádce objeví. Tentokrát se pohybujeme ve více prostředích, takže bylo potřeba hodně úprav i staveb v ateliéru. Interiéry jsme museli najít nebo vytvořit tak, aby odpovídaly době, do které je příběh zasazený. Velká část děje se přitom odehrává v domě hlavních hrdinů. Každá drobnost na domě nebo v bytě musí sedět. Stejně tak musí mít každý komparzista správný dobový účes a kostým. I když jich tam máte sto padesát. Ale podařilo se nám splnit všechno podle scénáře.
Do příběhu se opět dostala i méně známá fakta a zajímavosti z krkonošské historie. Co konkrétně jste z ní čerpali?
Třeba skutečnosti kolem těžby a zpracování arsenu. Konkrétně arzeniková pec, která v Krkonoších skutečně existovala, hraje důležitou roli v jedné části příběhu. Jelikož jde opět o dobový film zasazený do konkrétního období a lokace, líbí se mi, že Barbara Johnsonová do scénáře dávala spoustu edukativních momentů pro lidi, kteří se zajímají právě o historii nebo o tehdejší zvyky a návyky. Jsou to drobnosti v dialozích a jednotlivých scénách. V pohádce se například objeví pouze zvířata, která v Krkonoších žijí. Barbara pak navíc vše během natáčení hlídala, třeba jestli se nám tam neobjevuje moc německých nápisů, protože Jilemnice byla převážně česky mluvící město.
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Existuje podle vás nějaký recept na pohádku, ke které se lidé budou vracet i za 20 let a která nebude jen vánoční jednohubkou?
Já si vlastně nemyslím, že vznikají nějaké jednohubky. Vánoční čas je tak dlouhý, že si nakonec každá pohádka najde svoje místo. Rozdíl je v tom, kdy ji pouštějí. A to už záleží na jejích ohlasech a sledovanosti v minulých letech. V době, kdy se točily vánoční klasiky, byla jedna Československá televize. Jednička, dvojka a tím to skončilo. Tak se vytvořila silná tradice spojená se svátečními dny.
O Vánocích lidé potřebují rituály, které si nesou z dětství. Je to období vzpomínkového optimismu. My starší vzpomínáme na mladší časy a právě pohádky a společné sledování televize nám je připomínají a vracejí nás do nich. A podobné návyky pak vytváříme i u dětí, které si je později přenesou do vlastních rodin.
Dodržujete i vy nějaké vánoční zvyky? Jak letos strávíte svátky?
S partnerem Andrejem chodíme na štědrovečerní večeři k jeho rodině. Máme vždy několik chodů, krájíme jablka, pomodlíme se. Během Štědrého dne si třeba vůbec nepouštíme televizi, jsme hlavně spolu. Další den jsem vždy chodíval za otcem, což se letos změnilo, tak asi půjdu na návštěvu za sestrou. Jsou to takové rituály, na které si člověk zvykne a už se na ně těší. Na vánočním čase se mi vlastně líbí, že některé tradice máme všichni společné, ale každá rodina si je zároveň dělá trochu po svém.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vánoce.
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