Stačí si v neděli pustit v televizi některou z politických debat, a pokud jste příčetný jedinec, už po pár minutách nemáte politiku rádi. Sledujete dospělé lidi, kteří se hádají jako malé děti. Místo aby vysvětlovali, jak spravují stát, štěkají na sebe kvůli malichernostem. Nejde jim o vás, jde jim o pokoření soupeře, o zisk nebo udržení moci. Zkrátka, vidíme něco, co neočekáváme od volených správců našich společných věcí.
V Česku nemáme politiky rádi, to dobře víme. Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) například uvádí na prvním místě žebříčku prestiže povolání lékaře s 89 body, s desetibodovým odstupem následuje zdravotní sestra/bratr, na dalších místech jsou pak vědci (73 bodů) a učitelé na základní škole (71 bodů) a až na úplném konci poslanci a poslankyně (26 bodů). (Těsně před nimi jsou novináři, ale o tom až někdy příště.)
Politické strany jsou v Česku tou vůbec nejméně důvěryhodnou institucí. Podle zmíněného průzkumu CVVM nejméně lidí důvěřuje sociálním sítím (šest procent) a pak právě politickým stranám a hnutím (devět procent). Volbám ovšem věří: jejich výsledkům na jaře 2026 důvěřovaly téměř tři čtvrtiny občanů (73 procent). Čech tedy nepochybuje o pravidlech hry, ale o hráčích.
Čísla se samozřejmě mění podle aktuální politické situace a toho, kdo zrovna vládne. Právě nyní vyvádí kabinet Andreje Babiše se svojí politikou zadlužování a třeba i ohrožování nezávislosti veřejnoprávních médií takové alotrium, že je jeho nepopularita vyšší, než by byla za klidnějších časů. Stejně tak doplatila zase předchozí vláda na inflační krizi. Obecně ale platí, že politikům a jejich stranám nevěříme a nemáme je v oblibě. Mnohem zajímavější je však pohled za hranice. Pak totiž zjistíme něco pozoruhodného – my Češi máme ke svým politikům mnohem menší důvěru, než je v cizině obvyklé.
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- Jak věří lidé politikům u nás a v zemích OECD.
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