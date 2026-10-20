Proč Andrej Babiš „neumí“ Senát? Protože nemá osobnosti, které jsou v senátních volbách důležitým faktorem. A nejen tam, hnutí ANO letos utrpělo nevítězství i ve volbách komunálních. Také pro ně jsou osobnosti, konkrétní výrazné postavy lokálního veřejného života, často tím rozhodujícím prvkem. Když se vybírá starosta, zajímá nás mnohem víc, co je za člověka, než jaký program má jeho politická strana.
A Andrej Babiš si vybudoval politickou stranu, která není skupinou výrazných osobností. Naopak, v DNA hnutí ANO je přímo zapsáno, že se zde nejvíce ctí poslušnost a loajalita k předsedovi a nedej bože, aby se ho někdo pokusil přerůst.
Navzdory špatnému volebnímu výsledku zůstává ANO stále nejmocnější stranou v zemi a suverénně vévodí všem průzkumům preferencí. A nějakou dobu to tak zcela jistě zůstane. Pro celostátní politiku hnutí osobnosti má, Andreje Babiše, Alenu Schillerovou, Karla Havlíčka. Přesto se právě na této politické straně a jejím letošním volebním propadáku dá dobře ukázat, že se politické prostředí (nejen) v Česku docela podstatně mění.
Klíčovým signálem není to, že hnutí ANO prohrálo, ale spíš to, jak moc prohrálo a jak neuspěli ostatní. Všechny velké strany letos přišly o zastupitele, přibylo těch nezávislých, nestranických. Znovu se tedy potvrdilo, že se voliči pomalu, ale jistě odklánějí od klasických politických stran. Už je nepotřebují tak jako dřív, mnohem víc vnímají konkrétní politiky. A ze soutěže politických stran se pomalu, ale jistě stává, jak kdosi trefně poznamenal v televizním volebním studiu, jakési politické „Česko hledá SuperStar“.
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