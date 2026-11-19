Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dlouhodobě slibuje, že zeštíhlí stát. A ve čtvrtek jeho vláda schválila dokument, který redukuje úřednická místa. Ukazuje se ale, že šéf kabinetu spíše „kouzlil“ s čísly a ve skutečnosti stát zaplatí za úředníky víc než letos. Jak nejnovější škrty dopadly a proč si nakonec premiér musel pomoci čísly z dob svého předchůdce Fialy?
Co se dočtete dál
- Vláda odsouhlasila systemizaci na rok 2027, co v ní je a jak nejnovější škrty dopadly.
- Proč si nakonec premiér Babiš musel pomoci čísly z dob svého předchůdce Fialy.
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