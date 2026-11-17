Když na konci loňského roku přebírala moc vláda koalice ANO, SPD a Motoristů, šlapala česká ekonomika solidním tempem. Roční tempo růstu HDP přesahovalo dvě procenta a pro letošek se čekalo ještě jeho mírné zrychlení. Inflace byla těsně u dvouprocentního cíle a Česká národní banka si byla velice jistá, že u něj zůstane i další dva roky. Hypotéky se stávaly znovu dostupnějšími, průměrný úrok nabízený bankami po dlouhé době klesl pod pět procent.
Jedenáct měsíců poté ale situace vypadá o poznání hůře. Slibná očekávání se letos nenaplní a dvouprocentního růstu HDP nemusí ekonomika dosáhnout ani v dalším roce. Výrazně se přitom zvyšuje inflace, její úroveň má podle očekávání expertů ČNB už v únoru dosáhnout takřka čtyř procent. Tak rychlý růst cen Česko nezažilo už tři roky. Ke zhoršení situace navíc přispěje zdražování v oblasti, na kterou jsou voliči vládních stran mimořádně citliví.
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