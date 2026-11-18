Vedení občanských demokratů si vzalo půl roku na to, aby veřejnosti řeklo, jakou stranou a s jakým programem má ODS napříště být. Spolustraníkům, které vystrašil pád preferencí, předseda ODS Martin Kupka slíbil, že personálně obmění odborné týmy a dá šanci novým tvářím či úspěšným politikům z regionů, kteří mají pro ODS vytvořit nový program.
K zodpovědnosti za změny – jež zatím nikdo z ODS blíže nespecifikoval – se přihlásil osobně Kupka. Restart má vyvrcholit příští rok v květnu na ideové konferenci. Jenže právě tento termín budí ve straně rozpaky mísící se s frustrací. Jak rozzlobení a znervóznění straníci rozhodnutí svých špiček přijali?
Co se dočtete dál
- Co říkají největší rebelové.
- Co běžní straníci.
- Jaká přišla nejtvrdší reakce.
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