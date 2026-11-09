Uvažovat nad jedním, byť zajímavým volebním modelem je ošidné. Každý si v něm může najít co chce a lze udělat rychlé, efektní a zpravidla mylné závěry. Vždy je dobré se dívat nejen na momentální čísla jedné agentury, ale i na srovnání s agenturami jinými. A především na trendy a na to, co se skrývá pod nimi. Hezky to je vidět na posledních dvou aktuálních modelech, které se výrazně liší.

Podle Kantaru pro Českou televizi dochází takřka k politickému zlomu, STAN raketově roste a se ziskem 23 a půl procenta je už pouze šest procentních bodů za hnutím ANO. A hlavně: strany vládní koalice, tedy ANO, SPD a Motoristé, by daly dohromady jen 39 a půl procenta. Opozice, pokud započítáme i TOP 09, Lidovce a Naše Česko, by získala neuvěřitelných 53 procent. Znamenalo by to, že opozici by stačilo pospojovat malé strany do koalic a nemohla by prohrát.

Jenže je tu vážná pochybnost.

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