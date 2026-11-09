Uvažovat nad jedním, byť zajímavým volebním modelem je ošidné. Každý si v něm může najít co chce a lze udělat rychlé, efektní a zpravidla mylné závěry. Vždy je dobré se dívat nejen na momentální čísla jedné agentury, ale i na srovnání s agenturami jinými. A především na trendy a na to, co se skrývá pod nimi. Hezky to je vidět na posledních dvou aktuálních modelech, které se výrazně liší.
Podle Kantaru pro Českou televizi dochází takřka k politickému zlomu, STAN raketově roste a se ziskem 23 a půl procenta je už pouze šest procentních bodů za hnutím ANO. A hlavně: strany vládní koalice, tedy ANO, SPD a Motoristé, by daly dohromady jen 39 a půl procenta. Opozice, pokud započítáme i TOP 09, Lidovce a Naše Česko, by získala neuvěřitelných 53 procent. Znamenalo by to, že opozici by stačilo pospojovat malé strany do koalic a nemohla by prohrát.
Jenže je tu vážná pochybnost.
Co se dočtete dál
- Co říká konkurenční průzkum NMS a jak dramaticky se od Kantaru liší?
- Co se přesto dá z obou průzkumů vyvodit o hlavním trendu české politiky?
- Jak vypadá vývoj v české opozici, kdo jde nahoru, kdo ztrácí?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace