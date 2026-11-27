Umělá inteligence sice může být největší technologickou revolucí, jakou jsme zažili, to ale neznamená, že investice do AI přinesou mimořádné investiční výnosy.
Howard Marks, investiční legenda a spoluzakladatel investiční společnosti Oaktree Capital Management, ve svém nejnovějším memorandu A Layman Thinks About AI upozorňuje na jeden zásadní rozpor: zatímco technologický potenciál AI je obrovský, schopnost předvídat její ekonomické vítěze a budoucí ziskovost zůstává překvapivě omezená. A právě v tom spočívá jedno z největších rizik dnešních finančních trhů.
Co se dočtete dál
- Kdo si skutečně přivlastní ekonomickou hodnotu z AI?
- Jaká je předvídatelnost výnosů v jednotlivých segmentech AI?
- Jak rozlišovat mezi technologickým potenciálem a ekonomickou návratností?
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