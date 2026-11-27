Příběh akcií Anthropicu po vstupu na burzu nápadně připomíná letošní debut SpaceX. V obou případech investory nejprve strhla obrovská poptávka, která vynesla akcie výrazně nad upisovací cenu, následovalo však rychlé vystřízlivění. U SpaceX vydržela počáteční euforie několik dnů, u Anthropicu prakticky jediný den. Akcie vstupovaly na Nasdaq za 83 dolarů a během prvního obchodování vystoupaly nad 110 dolarů, tento týden už se však podívaly pod cenu IPO. Která z těchto dvou společností nyní nabízí zajímavější investiční příběh?
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