Po měsíci nanečisto přišel skutečný černý pátek a slibované nejvýhodnější slevy mají platit až do pondělí 30. listopadu, kdy online obchody dříve slavily Cyber Monday. Pátek po americkém svátku díkůvzdání je také termín, kdy velké značky včetně Applu spouští své oficiální nákupní akce, i když letos se většina firem ze světa spotřební elektroniky drží zpátky.
E-shopy přesto lákají i na 80procentní slevy. Čerstvá analýza projektu Hlídač shopů však upozorňuje na to, že desítky tisíc slev jsou uměle vyhnané.
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- Proč letos ani Black Friday nedokáže rozhýbat trh s elektronikou.
- Které nabídky vypadají lépe, než jaké ve skutečnosti jsou, a kde se vyplatí hledat.
- Co letos obchodníci nabízejí místo tradičních slev na elektroniku.
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