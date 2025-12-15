Luxusní segment během Black Friday balancuje mezi ochranou exkluzivity a nutností přizpůsobit se měnící se poptávce. V roce 2025 se potvrdilo, že nejúspěšnější značky využívají toto období nikoli k masovým slevám, ale k udržení své vlastní prestiže.
LVMH přistupuje k nákupní horečce jen okrajově. Louis Vuitton či Dior tak nabízejí limitované balíčky nebo cestovní edice, mimo jiné proto, že se firma v první polovině letošního roku potýkala s oslabením poptávky v Číně a celkově slabším prodejem v klíčových segmentech. Třetí čtvrtletí však ukázalo první známky zlepšení. Tržby opět mírně rostly a skupina dosáhla 58,1 miliardy eur za devět měsíců. Akcie LVMH se proto stabilizovaly, ačkoli trh zatím vyčkává na jasnější signál. Současně skupina posiluje komunikaci směrem k prémiovým zákazníkům, zdůrazňuje řemeslnou kvalitu a v rámci Black Friday experimentuje s privátními online přístupy či přednostními rezervacemi nových produktů. Cílem je vytvořit pocit exkluzivního zapojení bez toho, aniž by byla narušena cenová integrita značek.
