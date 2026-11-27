Jak snížit účty za energie a zároveň obstát v konkurenci amerických či čínských výrobců? Schneider Electric ve své továrně v Písku mění organizaci výroby tak, aby efektivněji využívala elektřinu. Generální ředitel firmy pro Česko a Slovensko Darko Lopotar vysvětluje, kde mají tuzemské podniky prostor pro úspory, jaká návratnost investic do energetiky je reálná a proč by manažeři měli vedle cen elektřiny věnovat větší pozornost také dostupnosti vody.
Evropská komise chce do roku 2040 zvýšit podíl elektřiny na konečné spotřebě energie ze zhruba 23 na 46 procent. Dá se to stihnout?
Myslím, že ano. Jenže vedle klimatických cílů musíme počítat i s tím, kolik to bude stát průmysl. Spotřeba elektřiny se podle mého odhadu může do roku 2050 zdvojnásobit. To znamená mnohem větší nároky na výrobu i sítě. Evropa je navíc závislá na dovozu fosilních paliv. Potřebujeme více vlastních zdrojů. Někde se plánuje rozšíření jaderných elektráren, mohutně se stavějí obnovitelné zdroje. To nebude stačit, musíme zároveň energií šetřit.
Co rozhodne o tom, zda se plán podaří splnit?
Především dostupnost elektřiny. Sítě jsou už nyní pod tlakem a potřebují velké investice. Firmy budou muset investovat také, jenže v Česku se hodně vyrábí na export. Nemůžeme připustit, aby kvůli přechodu na elektřinu výrobky přestaly být konkurenceschopné. Evropská unie by proto měla podniky podpořit. Přímo finančně.
Elektřina je pro průmysl v Evropě přibližně dvakrát dražší než v USA a zhruba čtyřikrát než v Číně. Proč by na ni firmy za těchto podmínek měly přecházet?
To je pro Evropu skutečná nevýhoda. Cena elektřiny není jediná věc, která vstupuje do výrobních nákladů. Záleží také na efektivitě provozu, inovacích nebo kvalifikaci lidí. Takže evropský průmysl může dál obstát, ale podniky musí hledat cesty, jak účty za energie snížit.
Co firmy nejčastěji odrazuje od investic do projektů obnovitelných zdrojů?
Návratnost. Vzpomínám si na zákazníka, který chtěl, aby se mu investice do nového obnovitelného zdroje vrátila do roka. To je téměř nemožné. U některých investic vychází návratnost na pět až sedm let. To už považuji za rozumné. Na druhou stranu, při deseti nebo dvanácti letech už bývá těžké firmu přesvědčit. V tu chvíli by mohla pomoci veřejná podpora. Vedle peněz jsou překážkou i technické možnosti jednotlivých provozů nebo nedostatek lidí s potřebnými znalostmi.
Zaostávají české továrny v modernizaci za západní Evropou?
V některých technologiích jsou ještě o něco pozadu. Ale české firmy jsou kvůli exportu citlivé na ceny energie. V řadě provozů už proto najdete fotovoltaiku, teď se přidávají bateriová úložiště i systémy, které rozhodují, kdy elektřinu využít, uložit nebo nakoupit.
Ve kterých oborech jde elektrifikace nejsnáze?
Ve zpracovatelském průmyslu. Naopak ocelárny nebo cementárny jsou náročnější. Při výrobě používají plyn a uhlí a přechod na elektřinu je technicky složitý. Bez zapojení těchto odvětví ale evropský plán nesplníme.
Ve vaší továrně v Písku funguje microgrid, tedy místní energetický systém. Jak pracuje?
Před rokem jsme v továrně propojili fotovoltaickou elektrárnu, bateriové úložiště a řídicí systém. Sleduje výrobu i spotřebu v továrně a snaží se využít elektřinu co nejvýhodněji. To znamená, že rozhoduje, kdy spotřebovat vlastní elektřinu, kdy ji uložit a kdy naopak nakoupit ze sítě. Cílem je pokrýt vlastní výrobou asi 28 procent spotřeby elektřiny závodu. Návratnost očekáváme kolem pěti až šesti let.
Jak dopadl první rok provozu?
Počítali jsme s úsporou asi 600 megawatthodin elektrické energie. V prvním roce provozu jsme ve skutečnosti ušetřili 545 megawatthodin. Chybí nám tedy necelá desetina. A musím přiznat, že nás překvapilo, jak obtížné je získat právě tu poslední část. Jako inženýři máme sklon věřit, že všechno půjde snadno. Až v provozu jsme zjistili, kolik práce bude další optimalizace vyžadovat. Ale pořád počítáme s tím, že na cíl, který jsme si vytkli, dosáhneme.
Co konkrétně v továrně měníte?
Nejdřív jsme nainstalovali elektroměry, abychom věděli, kolik elektřiny spotřebují jednotlivé linky a v kterou hodinu přesně. Pak jsme začali hledat, zda se některé operace dají posunout o hodinu, o dvě, kdy může být k dispozici více vlastní elektřiny. Samozřejmě nikoliv za cenu snížení celkového objemu výroby.
Proč jste si nedali za cíl pokrýt vlastní elektřinou třeba polovinu spotřeby? To už by nešlo?
Omezují nás stavební předpisy. Už by nebylo možné umístit na pozemek tolik panelů, kolik bychom chtěli. S tím se potýká i řada dalších firem, které by do podobného projektu chtěly jít. Některé mají staré tovární budovy a jejich střechy už váhu panelů neunesou. Kdyby se s vlastní výrobou elektřiny počítalo už při návrhu nové továrny, možnosti by byly větší.
Je tedy možné váš systém microgridu převzít i do jiných továren?
V principu ano, podobné instalace už máme i na jiných místech v Česku. Vždy propojujete místní zdroj, baterii a distribuční síť. Řízení se ale musí přizpůsobit konkrétnímu provozu. Záleží, kdy továrna vyrábí, jakou má spotřebu i co dovoluje budova. Nikomu nemůžeme dát návod a slíbit úplně stejnou úsporu jako v Písku.
Může firma nějak ušetřit i bez rozsáhlých investic?
V každém případě bych vždy začal měřením. Když lidé vidí, kolik elektřiny spotřebují jednotlivá zařízení v provozu, může to samo o sobě přinést asi pětiprocentní úsporu. Další možností jsou například účinnější motory, frekvenční měniče nebo změny ve způsobu řízení technologie. V některých průmyslových provozech a budovách máme zkušenost s úsporami kolem 15 procent. Po každém zásahu je vždy potřeba znovu měřit, co skutečně přinesl.
Podle čeho výrobní podnik pozná, že se mu modernizace vyplatila?
Firma by měla sledovat nejen spotřebu elektřiny, ale i to, jak se do výrobních nákladů promítá plyn nebo voda. Podstatné je, kolik stojí energie v ceně jednoho výrobku. Teprve pak vidí, jaký má investice smysl pro její podnikání.
Evropa přitom většinu komponent potřebných pro elektrifikaci dováží. Není to slabé místo celého plánu?
Je. Řada těchto výrobků se v Evropě nevyrábí a v nynější geopolitické situaci se nedá spoléhat na to, že je vždy bez problémů seženeme. Potřebujeme zajistit dodávky nejdůležitějších součástí. To neznamená přestat obchodovat se světem, ale neměli bychom být na ostatních regionech úplně závislí.
Schneider Electric také upozorňuje na nedostatek vody. Je to pro průmysl srovnatelná hrozba jako drahá elektřina?
Manažeři to podceňují. Bereme vodu jako samozřejmost: otočíme kohoutkem a teče. Přitom podle našeho průzkumu by řada podniků musela při výpadku dodávek zastavit výrobu už do 24 hodin. Pořád mluvíme o přechodu na čistší energie, ale o tom, co udělají změny klimatu s dostupností vody pro továrny nebo zemědělství, slyšíme mnohem méně.
Darko Lopotar
- generální ředitel Schneider Electric pro Českou republiku a Slovensko
- V čele Schneider Electric v Česku a na Slovensku stojí od dubna 2026. Ve společnosti působí více než 26 let. Před nástupem do současné funkce byl viceprezidentem pro region střední a východní Evropy odpovědným za energetické produkty; dříve působil také jako generální ředitel pro Chorvatsko, Slovinsko a Bosnu a Hercegovinu.
Co s tím mohou podniky dělat, když déšť si těžko objednají?
Jednou z účinných cest je snižování ztrát ve vodovodních sítích. Senzory měří průtok a software pomáhá určit, kde voda uniká. Další úspory přináší účinnější čerpání a úprava vody, protože obojí spotřebovává hodně elektřiny. Ušetřené peníze pak mohou posloužit na obnovu infrastruktury.
Máte český příklad, kde modernizace vodárenského provozu přinesla úsporu?
V čistírně odpadních vod v Jihlavě jsme změnili řízení motorů a technologických procesů tak, aby odpovídaly aktuální potřebě provozu. Spotřeba elektřiny tím klesla přibližně o 15 procent.
Vedle továren se má elektrifikovat také doprava. Kde čekáte další velkou změnu?
Po osobních autech přijdou ve větším měřítku autobusy a nákladní vozidla. Bude to vyžadovat výkonnější dobíjecí stanice. Dnes máme zařízení až o výkonu 720 kilowattů, do budoucna se počítá i s megawattovými nabíječkami. V Česku spolupracujeme se Shellem na rozvoji ultrarychlé dobíjecí sítě. V Záhřebu jsme se podíleli na projektu autobusového depa se zhruba 130 nabíjecími místy. Podobná infrastruktura bude potřeba i v českých městech.
Chystáte v Česku rozšíření výroby?
Máme tu asi 725 zaměstnanců, z toho necelých pět set v továrně, 75 ve výzkumu a vývoji a dalších asi 180 lidí pracuje se zákazníky a partnery. Poptávka po našich výrobcích roste, takže chceme zvýšit výrobní kapacitu. V nynějším závodě na to ještě máme prostor. Výzkum se mimo jiné věnuje technologiím, které mohou snížit spotřebu energie v budovách.
Text vznikl ve spolupráci se Schneider Electric.
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