Vzhledem k tomu, jakým stylem je napsaná, nebude čerstvá kniha Tomáše Kopečného „V bojovém režimu: Jak Češi hráli světovou ligu v diplomacii“ hitem literárních salonů hodnotících vybraný jazyk a vytříbenou stylistiku. Ale to je asi jediné minus „pamětí“ pořád ještě mladého českého státního úředníka, který teprve nedávno začal pracovat pro soukromý sektor.
Popis toho, jak se připravovala, jak probíhala a jaké nabrala rozměry česká pomoc bojující Ukrajině před únorem 2022 a po něm, je naprosto unikátní zpověď člověka, který si před tím deset let v dobrém slova smyslu budoval kariéru ve státním aparátu. A tento aparát dokázal i díky tomuto člověku v krizové chvíli vyvinout neuvěřitelné úsilí, aby pomohl bojující zemi.
Co se dočtete dál
- Co se v knize píše o exministryni obrany Janě Černochové?
- Jak dlouho trvala vlna pomoci Ukrajině za vlády Petra Fialy?
- Čím je kniha bývalého vysokého státního úředníka výjimečná?
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