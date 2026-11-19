Ostře sledovaný summit prezidentů USA, Číny a Ruska na okraj schůzky Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Šen-čenu skončil zhruba po osmdesáti minutách odjezdem Donalda Trumpa na letiště. Zásadní dohody o čemkoliv, jak se někteří pozorovatelé obávali, se nedosáhlo. Už jen proto, že nic takového diplomaté tří stran dopředu ani nepřipravovali, jak bývá při zásadních světových schůzkách obvyklé.
Srovnání s Jaltou z roku 1945, která určila poválečné uspořádání Evropy, tu kulhá už jen z toho důvodu, že F. D. Roosevelt, Winston Churchill a Josif Stalin strávili debatami celkem osm dní.
Co se dočtete dál
- Co říká deklarace tří lídrů.
- Na čem nejvíc záleželo čínskému hostiteli.
- Co si prosadil Putin.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace