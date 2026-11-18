Evropské firmy obranného průmyslu se často odkazují na to, že jejich výrobky fungují na Ukrajině, podrobnosti, čas a místo použití ale sdělovat nechtějí. Nizozemská firma Destinus se ale tento týden neváhala na svém profilu na sociální síti LinkedIn pochlubit tím, že její řízené střely Ruta a drony Lord/Da Vinci se významnou měrou podílely na zničení Kerčského mostu vedoucího na Krym. Na most dopadlo sedm z devíti jejích střel Ruta vyslaných spolu s dalšími drony a střelami ukrajinské výroby.
Řízené střely jsou poslední dobou v Evropě, která hledá náhradu za časově nedostupné a drahé americké Tomahawky, diskutovanou zbraní. Jak se stalo, že Nizozemsko, které nepatří mezi země, kde by sídlili proslulí zbrojaři, má nyní továrnu na řízené střely dopadající na ruské cíle?
Co se dočtete dál
- Kdo je zakladatel nizozemské firmy vyrábějící řízené střely.
- Jak se firma ocitla v Nizozemsku.
- Proč Evropa potřebuje levné řízené střely.
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