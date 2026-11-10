Když se v roce 2011 stavěl nový ochranný kryt nad sarkofágem černobylské jaderné elektrárny na Ukrajině, tehdejší česká vláda na něj přispěla 2,6 miliony eur, tedy v přepočtu 65 miliony korun. Když se v těchto týdnech sbírají peníze na opravu tohoto krytu, poškozeného ruským dronem, slíbil současný český kabinet 20 tisíc eur, tedy zhruba půl milionu korun. Pro opravu je přitom potřeba najít zhruba půl miliardy eur.
Tohle číslo, tedy dvacet tisíc eur, krásně ilustruje postoj vlády premiéra Andreje Babiše k válce na Ukrajině a k tomu, jak vládní politici válku a její dopady vnímají: strčit hlavu do písku a tvářit se, že se nás to netýká, protože chceme mír.
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