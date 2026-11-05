Premiér Andrej Babiš je při svých veřejných vystoupeních užitečný zdroj informací, pokud je ovšem člověk schopen z jeho slovního salátu vyzobat křupající jadérka. Naposledy to předvedl ve čtvrtek při zahájení konference Prague Security Dialog, kterou pořádá think-tank jeho vlastní strany Institut pro politiku a společnost.
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