Vývoj ceny akcie Nvidia v posledních dnech investorům do značné míry připomínal jízdu na horské dráze. Cena akcie po zveřejnění finančních výsledků minulé úterý po uzavření americké burzy nejprve velice prudce propadla, když za minulou středu, čtvrtek a pátek cena akcie kumulativně odepsala 19 %. Nicméně vývoj se na začátku tohoto týdne otočil velice pozitivním směrem. Před pondělním otevřením americké burzy bylo oznámeno, že Jensen Huang byl s okamžitou platností zpátky jmenován jako CEO společnosti. Cena akcie pak v pondělí na toto oznámení reagovala doslova raketovým růstem, když v průběhu pondělního obchodování posílila o masivních 33 %. I tak ovšem byla cena po pondělním obchodování výrazně níže oproti historickému maximu z 6. října, konkrétně o 31 %.
Jsou tu ale další faktory – rekordní tržby, velmi vysoké ziskové marže a silná tvorba hotovosti – které potvrzují mimořádnou pozici společnosti Nvidia na trhu umělé inteligence. Stále významnější finanční závazky, garance a investice do vlastních zákazníků však otevírají zásadní otázku: nakolik je současný růst AI infrastruktury financován skutečně nezávislou poptávkou a jaké důsledky to může mít pro budoucí volné cash flow společnosti?
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