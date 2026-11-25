Mělo to skončit v pátek, ale až v neděli se dohodli na tom, že se na ničem nedohodli. Tedy na něčem přece, ale popořadě.
COP31, formálněji Konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, není jen první „copka“, které předsedala jiná země než pořadatelská. Jako by tato okolnost představovala nějaký omen, stala se COP31 především první klimakonferencí bez závěrečného dokumentu. V momentě, kdy na stole přistál jeho třetí návrh vynechávající pojmy jako „fosilní“, „ropa“, „uhlí“ či „postupné ukončování“, nejen Evropanům došla trpělivost a sbalili si kufry.
Co se dočtete dál
- Proč třetí návrh závěrečného dokumentu vynechal pojmy jako „fosilní“, „ropa“ a „uhlí“?
- Jaký dopad mělo oficiální uznání, že průměrná teplota pravděpodobně překročí 1,5 °C?
- Jakou roli sehráli Saúdská Arábie a producenti ropy ze Zálivu při blokování výsledného textu?
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