Igor Staněk pracuje 20 let pro Nvidii, jednu z nejhodnotnějších společností světa, která prošla v posledních týdnech několika šoky. Nejprve z nevěry a špionské aféry svého zakladatele Jensena Huanga, posléze jeho rezignací a pádem akcií na burze – za poslední měsíc odepsaly přes 30 procent hodnoty. Jensen Huang v polovině listopadu na post ředitele rezignoval, ovšem Nvidia ho v pondělí do funkce vrátila.
Staněk na pozici senior technical product manager agentic AI & gaming má na starosti agentní technologie pro běžné lidi – nasazení jednoduchých AI agentů pro domácí použití a vývoj hardwaru. V zaměstnanecké pyramidě Nvidie, která čítá přes 35 tisíc lidí, je relativně vysoko. Mezi ním a generálním ředitelem – Jensenem Huangem – jsou jen tři lidé.
„Nvidia má jednu obrovskou výhodu – máme velmi plochou strukturu. Není to klasická americká korporace s nekonečným množstvím úrovní,“ vyprávěl Staněk v podcastu Moucha na zdi, který se natáčel ještě před Huangovou rezignací.
Co dělá Nvidia, není třeba představovat – je světovým lídrem ve výpočetním výkonu pro AI, grafických čipech a polovodičích. Jaká je to ale firma vašima očima, když tam děláte už 20 let?
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