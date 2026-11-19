Před pouhými šesti týdny byl americký výrobce čipů pro umělou inteligenci Nvidia suverénně nejcennější firmou světa. Burza jí přisuzovala hodnotu přes 5,8 bilionu dolarů (více než 125 bilionů korun). Pak přišla série špatných zpráv. Trh nervózně přehodnocuje valuace technologických firem a má obavy z obřích investičních výdajů na AI, speciálně na Nvidii pak dopadly důsledky milostného románku šéfa firmy Jensena Huanga, který zalarmoval úřady a investory kvůli možnému špionážnímu pozadí. Huang, muž ověnčený aureolou vizionáře, následně z vedení Nvidie odešel a akcionáři jsou najednou takřka o dva biliony dolarů lehčí.
Na náskoku Nvidie na poli těch nejvýkonnějších, a tedy zdaleka nejdražších čipů pro AI se přitom nic nezměnilo. K odrazu ode dna nestačily ani v úterý oznámené skvělé výsledky, které dokonce překročily už tak nesmírně optimistická očekávání trhů.
Co se dočtete dál
- Co kurz akcií Nvidie ohrožuje nejvíc.
- Jak je na tom z hlediska technologického náskoku.
- Co by znamenal návrat dlouholetého šéfa.
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