Zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa řekl slova, na která evropské země včetně Česka dlouho čekaly. „Je potřeba, aby se jednání účastnili i Evropané,“ uvedl Jared Kushner, jeden ze dvou amerických vyjednávačů, o ukončení války na Ukrajině. „Několikrát jsme to zopakovali přímo prezidentu Vladimiru Putinovi a jeho týmu. A zdá se, že tomu rozumí,“ zdůraznil Kushner ve středu po skončení mírových jednání mezi Američany, Ukrajinci a Rusy v Abú Dhabí.
Evropští politici včetně českého premiéra Andreje Babiše opakují, že Evropa musí být u snah o mír přímo přítomná, už proto, že řada důsledků války na ni bezprostředně dopadá. Kyjev o evropskou účast rovněž stojí. Ukrajinští diplomaté tvrdí, že u ruské delegace byl patrný zvýšený zájem o skutečná jednání poté, co začalo být zřejmé, že jejich předmětem by mohla být i podoba budoucího uspořádání v Evropě po skončení války. Jenže to je právě to, čeho se evropské státy velmi obávají.
Co se dočtete dál
- V čem Trump a Kushner fakticky podpořili zásadní požadavky Putina.
- Co by jejich splnění pro Česko znamenalo.
- Jakou alternativu vůči těmto požadavkům by měli Češi a další evropské země nastolit.
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