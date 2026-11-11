Zvláštní američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner ve čtvrtek odcestují do Moskvy, kde se setkají s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Po návštěvě ruské metropole se sejdou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Dublinu. Kushner to podle agentur řekl novinářům v Abú Dhabí po skončení dvoudenního jednání zástupců Ruska a Ukrajiny zprostředkovaného USA o možnostech ukončení ruské války proti Ukrajině.
Trump teď na Ukrajinu bude mít – bohužel – víc času, varuje americký expert působící v Kyjevě
Čtvrteční schůzku zvláštního zmocněnce amerického prezidenta Donalda Trumpa Witkoffa a jeho zetě Kushnera s Putinem krátce nato potvrdil i Kreml. Ukrajina se pátým rokem s pomocí Západu brání rozsáhlé ruské invazi zahájené na Putinův rozkaz.
„Steve a já zítra (ve čtvrtek) odcestujeme do Moskvy, kde se setkáme s prezidentem Putinem, abychom zhodnotili dnešní jednání a pokusili se dosáhnout pokroku,“ řekl Kushner podle agentury AFP novinářům. „Poté odcestujeme do Dublinu, kde se setkáme s prezidentem Zelenským, probereme s ním výsledky jednání a zaměříme se podrobněji na některé z návrhů, které jsme předložili,“ dodal.
Právě ukončená třístranná jednání byla velice produktivní, řekl dále Kushner. Současně jsou však složitá, přičemž nejtěžší bude otázka územních sporů. Mezi oběma stranami nyní nepanuje důvěra, doplnil. „Vidíme všechny složky potřebné k dosažení dohody a snažíme se najít způsob, jak vše spojit do jednoho celku,“ řekl Kushner podle agentury Reuters.
K jednacímu stolu by podle Kushnera měli zasednout také Evropané. Zástupci Británie, Francie, Německa, Itálie, NATO a EU byli v Abú Dhabí rovněž přítomni, třístranných jednání se však přímo nezúčastnili a diskutovali jen před jejich zahájením s americkou a ukrajinskou delegací. Vedoucí ukrajinské delegace a šéf civilní rozvědky Rustem Umerov na začátku středečních třístranných hovorů uvedl, že budou po jejich skončení následovat samostatná jednání s evropskými zástupci. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov potvrdil, že ruská delegace s evropskými zástupci nejednala.
Co znamená Trumpova porážka pro Evropu? Nejásejme, nejdůležitější věc bude platit i po jeho odchodu z Bílého domu
Vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij se po skončení třístranných rozhovorů stavěl k možnosti zapojení evropských zemí do budoucích jednání velmi zdrženlivě. Podle něj není jasné, o čem by Rusko a Evropská unie měly jednat, když z evropské strany postrádá jakékoli návrhy.
„Od evropských zemí jsme neobdrželi jedinou mírovou iniciativu ani jediný konkrétní mírový návrh, takže není jasné, o čem bychom měli jednat. Až přijdou s nějakými konkrétními návrhy, pak se nad nimi zamyslíme,“ řekl Medinskij novinářům. „V současné situaci si myslím, že by pro ně bylo užitečné poučit se například od amerických vyslanců – pokud jde o zdravý rozum, realismus a touhu dosáhnout míru,“ uvedl Putinův poradce. Evropané se mohou stát součástí mírového procesu, „jakmile se v nich probudí svědomí“, dodal s vysvětlením, že západní země financují a dodávají zbraně jedné z válčících stran.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace