V roce 2035 bude potřebovat dlouhodobou péči nejméně 300 tisíc lidí nad 65 let, což je zhruba o polovinu víc než dnes, spočítalo ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s odborníky. A docházejí k závěru, že je vhledem ke stárnutí populace nutné současný systém sociální péče a jeho financování radikálně změnit. První nástřel reformy už je přitom na světě. „Bude potřeba 23 500 dalších pracovních úvazků a očekává se zvýšení nákladů o 20,2 miliardy korun v cenách roku 2024,“ píše se v pracovním dokumentu Reforma sociálních služeb a dlouhodobé péče, který vznikl na ministerstvu a HN ho mají k dispozici.
Zatím nejde o odsouhlasený návrh, ale o zadání pro Komisi pro rozvoj sociálních služeb, která ho má doladit. Jejími členy jsou odborníci, úředníci a zástupci z branže sociálních služeb. Zásadně se podle něj má například změnit koncepce příspěvku na péči, který už se nebude vyplácet lidem napřímo. Větší měrou by mohly na oblast sociálních služeb přispívat obce a kraje. Velmi opatrně pak dokument navrhuje zavedení nového pojistného na dlouhodobou péči.
Co se dočtete dál
- Proč je reforma sociální péče nutná.
- Jaké nové odvody z mezd i či ze strany samospráv by mohly financovat dlouhodobou péči.
- Jakou novou dávku by mohl stát zavést pro neformálně pečující.
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