Společnost Dostupné bydlení České spořitelny rozšiřuje své portfolio. Kromě investic do dostupnějšího bydlení pro společensky prospěšné profese, jež spustila před několika lety, hodlá vložit několik miliard korun také do výstavby domů pro seniory. Jedním z důvodů je, že právě nedostatečné kapacity v rámci sociálních služeb patří ke strukturálním problémům Česka. Aktuální kapacity nejsou – a do budoucna nebudou – schopny pokrýt stále větší počet penzistů, o které se nebude moci postarat vlastní rodina. Stát i soukromé firmy tak hledají cesty, jak celý systém více zrobustnit.
Co se dočtete dál
- Kolik pečovatelských lůžek má výstavbou domů pro seniory vzniknout.
- Jak je toto číslo významné z pohledu toho, kolik lůžek bude stát do budoucna pro seniory potřebovat.
- Kolik bude činit celková investice České spořitelny.
- Proč to mimo jiné banka dělá.