Klienti evropských bank, například ve Francii či Portugalsku, se v poslední době stali oběťmi nového podvodu, který se podle některých expertů může postupně dostat i do Česka. Jeho cílem je – podobně jako u dřívějších a známějších variant – vysát bankovní účet oběti. V tomto případě se však útočníci k přihlašovacím údajům zákazníků snaží dostat skrze podvodný dopis upozorňující na nutnost aktivace nové platební karty.
Experti varují, že nebezpečí podvodu spočívá zejména v jeho autentičnosti a propracovanosti. Podobné útoky jsou i v Česku každým rokem čím dál větší problém. Poslední čísla ukazují raketový nárůst nejen v počtech, ale výrazně se zvýšila i průměrná výše odcizených peněz.
Co se dočtete dál
- Jak přesně nový typ podvodu probíhá.
- Kde se objevil a jak velká je pravděpodobnost, že se uchytí i v Česku.
- O kolik obecně vzrostl počet podobných útoků v Česku.
- O kolik miliard korun už letos kyberpodvodníci připravili klienty tuzemských bank.