Najít první práci po škole trvá mladé generaci čím dál tím déle. Česko se tak postupně přidává ke zbytku vyspělého světa, kde vlivem firemních úspor i zavádění AI nástrojů roste míra nezaměstnanosti lidí do 30 let. Podniky kritizují jejich nedostatečnou připravenost i vysoké požadavky na mzdy. Nová data ale ukazují také na zásadní chyby, kterých se při náboru juniorů dopouštějí samy firmy.
„Všímáme si relativně nebezpečné tendence zaměstnavatelů – nechtějí nebo řekl bych spíše z nějakého důvodu neumí dostávat do svých řad čerstvé absolventy škol a vytvořit podmínky pro to, aby u nich mohli pracovat,“ říká ředitel personální agentury Grafton Recruitment Martin Mallo.
Co se dočtete dál
- Jak vysoká je nyní nezaměstnanost mladých lidí v Česku a co za ní je.
- Co firmám vadí na mladých lidech.
- A co vadí mladým lidem na jednání firem.