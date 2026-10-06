Evropskou unii znovu ohrožuje dluhová krize. Jejím epicentrem tentokrát není malé a v podstatě periferní Řecko, jehož podíl na HDP EU není ani jedno a půl procenta, ale Francie, která je dlouhodobě druhou největší evropskou ekonomikou a je motorem evropského integračního projektu. Země galského kohouta je nyní z pohledu věřitelů rizikovější než Itálie a za nově vydané dluhopisy musí nabídnout vyšší úrok než Řecko. Na úroky nyní francouzská vláda vydá víc než na armádu či školství, které přitom iniciátoři současných bouřlivých protestů označují za podfinancované. Věřitele straší jak obří dávka dluhopisů, která přijde na trh příští rok, tak nerealistické rozpočtové plány.
Co se dočtete dál
- Proč je francouzský dluh čím dál dražší.
- Jaká varování už Francouzi slyšeli a oslyšeli.
- V čem je velká země v jiné pozici než malá.
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