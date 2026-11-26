Nedělní španělské parlamentní volby zahajují zhruba dvanáctiměsíční evropskou volební sezonu, na jejímž konci můžeme zjistit, že žijeme v jiné Evropě. Hlasování ve Španělsku se původně mělo konat až v polovině příštího roku, ale socialistický premiér Pedro Sánchez se rozhodl zopakovat už jednou pro sebe úspěšný recept – útěk dopředu – a vyhlásil volby předčasné.
K hlasovacím urnám příští rok půjdou Francouzi, kteří si zvolí nového prezidenta či prezidentku, nový parlament vyberou Italové, Poláci, Řekové, Slováci, Estonci a Finové. Klíčové bude samozřejmě hlasování ve Francii, kde případné vítězství některého z kandidátů okrajů tradičního politického spektra bude znamenat hlubokou krizi evropské integrace a podpory bojující Ukrajiny.
Co se dočtete dál
- Proč je pro Španěly důležité téma migrace.
- Jak se projevují v politice datová centra.
- Jak vidí Madrid výdaje na obranu.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace