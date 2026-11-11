Už za měsíc mají České dráhy předat konkurenci rychlíkovou linku z Prahy do Domažlic a do Mnichova. V soutěži ministerstva dopravy byl na začátku roku levnější Leo Express a následně dostal pětiletou smlouvu.
Jenže situace se zamotává. Podle informací HN dopravce zjistil, že nabídl moc nízkou cenu, a před několika týdny proto oslovil ministerstvo dopravy s žádostí, aby ji navýšilo. Podle šéfa Leo Expressu šlo o standardní jednání, ministerské vyjádření ukazuje opak.
Co se dočtete dál
- Co Leo Express po ministerstvu chtěl a jak zareagovalo.
- Jak na tom je firma ekonomicky.
- A proč jí teď pomáhá španělský spolumajitel.
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