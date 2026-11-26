Obchod drží ceny dole, významně v Česku investuje a zaměstnává půl milionu lidí. Spotřeba domácností táhne ekonomiku – a pokud chceme, aby obchodníci mohli nabízet co nejlepší ceny, musí Brusel i Praha skoncovat s byrokracií, dvojím metrem, umělými bariérami trhu i snahou zakázat možnost nabízet zajímavé slevy.
Když se v Česku řekne inflace, většina lidí si vybaví hlavně cenu základních potravin. Přitom právě potraviny teď celkovou inflaci táhnou dolů: v říjnu byly podle ČSÚ meziročně o čtyři procenta levnější, máslo dokonce o 32 procent a vejce s vepřovým zhruba o pětinu. Ceny dole drží konkurence, ve které se obchodníci přetahují o zákazníky a dodavatelé bojují o místo v nákupním košíku.
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- Kde vznikají byrokratické duplicity?
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